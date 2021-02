'Hướng dương ngược nắng' tập 30: Bà Diễm Loan gọi tên bố Kiên trong mộng du

(VTC News) -

Xem lại một số tình huống trong Hướng dương ngược nắng tập 30

Bà Diễm Loan mộng du gọi tên ông Sơn

Sau khi khỏi bệnh, bà Diễm Loan (Vân Dung) được chị em Minh (Lương Thu Trang) - Trí (Đình Tú) đón về sống chung. Được sống trong căn nhà đắt tiền hằng mơ ước mấy chục năm qua, bà Diễm Loan hạnh phúc vô cùng.

Những tưởng đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng về đêm bà Diễm Loan lại không tỉnh táo. Trong một lần mộng du, bà Diễm Loan lại gọi tên Sơn - cái tên mà từng nhớ đến ngày mới bị bệnh. Trí chứng kiến cảnh mẹ mơ màng nhưng khi hỏi lại, bà Diễm Loan lại không nhớ chút nào về hành động của mình.

Trí kể chuyện này cho Minh khiến chị gái cũng thắc mắc vì sao mẹ mình lại nhắc đến cái tên ấy. Cô cho rằng có thể người đàn ông tên Sơn kia là một phần ký ức đã ám ảnh bà Diễm Loan.

Điều đáng nói, Sơn chính là người đàn ông năm xưa bà Bạch Cúc cử đến ve vãn bà Diễm Loan để vạch mặt nhân tình trẻ của chồng khiến ông Đạt thất vọng. Điều đáng nói, Sơn chính là bố đẻ của Kiên (Hồng Đăng).

Kiên ân hận níu kéo Châu

Ở một diễn biến khác, Kiên (Hồng Đăng) tiếp tục níu kéo Minh Châu (Hồng Diễm) ngay mở đầu Hướng dương ngược nắng tập 30. Sau tất cả tính toán trả thù, Kiên đã hối hận và quyết từ bỏ công việc hiện tại để chọn con đường có Châu. Bề ngoài tỏ thái độ phũ thẳng thừng Kiên, nhưng Châu lại nhanh chóng mủi lòng trước thái độ chân thành và vì chính bản thân vẫn còn vương nợ chuyện tình cảm với Kiên. Điều này khiến bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) không hài lòng. Tuy nhiên, vì yêu con bà vẫn để cho Châu tự quyết định số phận của mình dù có cảnh báo cô về những nghi ngờ của bà về anh chàng này.

Cũng trong tập 30 Hướng dương ngược nắng, trong chuyến về quê tìm và liên kết với hiệp hội các vùng trồng dược liệu, Minh (Thu Trang) vô tình gặp lại Phúc (Doãn Quốc Đam) sau nhiều tháng ngày xa cách. Tại đây, Minh đã gặng hỏi lý do Phúc trốn tránh mình, đồng thời cũng bày tỏ nghi vấn Phúc có tình cảm với Châu. Tuy nhiên, Phúc không thể nói lý do cố tạo khoảng cách với Minh là do anh nghi nhiễm HIV, nhưng lại khẳng định chắc nịch chuyện Phúc thấy Châu là chị gái của Minh nên mới nói chuyện.

Minh tình cờ gặp Phúc ở quê và nhận ra anh không đi miền Nam như chia sẻ trước đó.

Hậu làm lành, Phúc chở Minh về lại thành phố, vô tình cảnh Minh và Phúc tình cảm trên xe lại được Hoàng (Việt Anh) bắt gặp. Anh chàng vô cùng lo lắng và vì người tình trong mộng của mình lại vui vẻ với một người khác. Từ Kiên, Hoàng biết chuyện Phúc chỉ là một tay từng vào tù ra tội và chưa có sự nghiệp, nhưng lại được uống rượu với Châu và thân thiết với Minh. Điều này làm cả Hoàng và Kiên vô cùng lo lắng, ghen tức.

Hướng dương ngược nắng phát sóng lúc 21:40 tối thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV3.