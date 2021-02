Hướng dương ngược nắng tập 28: Bà Diễm Loan hết điên loạn

(VTC News) -

Mẹ Kiên nhận Minh là con dâu.

Trong tập 28 Hướng dương ngược nắng , sau khi chủ động chia tay với Châu (Hồng Diễm), Kiên (Hồng Đăng) cảm thấy vô cùng hối hận và bắt đầu tìm cách để bước vào cuộc đời đại tiểu thư nhà họ Cao một lần nữa. Lần này, Kiên nghĩ cách rủ Châu đến thăm mẹ anh, người mà anh từng muốn giấu nhẹm đi vì bà mắc bệnh tâm thần do mưu mô của bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà).

Thấy tin nhắn của Kiên, Châu suy nghĩ một lúc nhưng vẫn nhắn tin phũ phàng bảo bận. Châu nói Kiên hãy rủ người nào sau này sẽ là con dâu mẹ anh.

Nhắn tin là thế nhưng Châu lại mủi lòng và quyết định xuất hiện ở bệnh viện mà không nói với Kiên. Nhưng những gì diễn ra ngay trước mắt đã khiến Châu thất vọng hoàn toàn. Đó là bởi Minh (Thu Trang) xuất hiện ngay ở đó. Mẹ Kiên khen Minh xinh đẹp như mình hồi trẻ và nhất định gọi cô là con dâu trong sự ngỡ ngàng của Minh. Châu từ xa nhìn thấy cảnh đó liền bỏ về.

Minh phát hiện Hoàng đã có con gái.

Cũng tại tập này, Hoàng (Việt Anh) hỏi Minh liệu sẽ thế nào khi biết anh nói với bà Bạch Cúc sẽ đảm bảo nguồn cung ứng dược liệu. Minh nói có vẻ Hoàng biết nhiều hơn cô nghĩ nhưng cô không tin anh có thể thu mua hết chỗ dược liệu trên cả nước. Hoàng cũng đề nghị Minh làm việc trở lại cho anh nhưng Minh không đồng ý làm hai mang, vừa là người của Cao Dược, vừa làm việc cho Hoàng Đế.

Ngay khi vừa dứt lời, một bé gái chạy đến và gọi Hoàng là bố Bí Ngô. Cô bé lém lỉnh bảo bố nói dối mình để đi chọn sách rồi đến đây bị "cô này" bắt nạt. Cô bé hướng mắt về phía Minh trong khi Minh ngỡ ngàng vì không biết Hoàng đã có con. Thậm chí, anh còn nói nhỏ với cô bé đừng gọi mình là bố Bí Ngô khi ở bên ngoài.

Ở một tình huống khác, sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện tâm thần, bà Diễm Loan (Vân Dung) đã hồi phục sức khoẻ và được cho ra viện. Bà ở lại thành phố sinh sống cùng Minh và Trí tại căn nhà ông Phan (NSƯT Đức Trung) chuẩn bị cho. Ông Phan vốn quan tâm đến người thừa kế Cao Dược nên tiếp tục tìm cách kiếm cháu dâu tài giỏi cho Trí. Tuy nhiên, Minh đã yêu cầu ông để cho em trai mình tự quyết định hạnh phúc của mình.

Bà Diễm Loan đã khỏi bệnh và lên thành phố sống cùng hai con.

Cũng trong tập 28 Hướng dương ngược nắng, Minh ra tay trừng trị kẻ đứng sau hãm hại mình ở Cao Dược. Sau khi bị ông Vụ (NSND Công Lý) đổ tội bóc phốt ngoại tình, Minh đã tìm ra người chụp ảnh trăng hoa của ông Vụ với đối tác rồi gửi cho vợ ông, chính là An, người Minh từng nhìn thấy chim chuột với ông Vụ trong nhà kho.

Cô đã đến gặp An, yêu cầu rời Cao Dược. Trên thực tế, An vốn chẳng phải bị ông Vụ lợi dụng, ép quan hệ như lời cô kể lể. Bị Minh vạch mặt, An tức giận toan xông vào đánh cô, nào ngờ nhanh chóng bị Minh ra đòn đánh lại. Minh còn tuyên bố rằng muốn chơi Minh, An đừng hòng có cửa.

Tập 29 Hướng dương ngược nắng sẽ phát sóng vào lúc 21h40 tối nay (18/2) trên VTV3