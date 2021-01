‘Hướng dương ngược nắng’ tập 19: Gặp Bạch Cúc, bà Diễm Loan điên loạn đòi tự tử 

(VTC News) -

Trong tập 18, Kiên (Hồng Đăng) tình cờ gặp bà Diễm Loan (Vân Dung) đi lạc và đưa về nhà. Sau đó, Minh (Lương Thu Trang) và Trí (Đình Tú) tìm đến nhà anh để đưa mẹ về.

Sau đó, Minh thừa nhận với Trí rằng cô là người độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của mẹ và em. Cô xin lỗi Trí và cùng cậu đưa mẹ vào viện tâm thần với sự giúp đỡ của ông Quân.

Khi ông Quân đưa mẹ con Minh vào viện thì phát hiện ra Kiên đang nói chuyện với mẹ. Anh thổ lộ với mẹ rằng sẽ quyết tâm trả thù những kẻ đã làm gia đình ly tán, khốn khổ.

Ông Quân đã đem những bí mật của Kiên kể cho bà Bạch Cúc. Vì thế, bà Bạch Cúc tìm đến bệnh viện để xác tín lại thông tin mà ông Quân nói.

Tại đây, bà tình cờ gặp tiểu tam của chồng. Hai người dằn vặt, giằng co nhau. Cuộc giằng co khiến bà Diễm Loan phát điên, hành động điên loạn ở viện. Chứng kiến cảnh mẹ mình thậm chí đòi tự tử và biết nguyên nhân do cuộc đụng độ với bà Bạch Cúc, Minh vô cùng tức giận.

Cô nói với Phúc (Doãn Quốc Đam): "Bà ta làm cho em không thể nhịn được nữa. Em sẽ làm điều bà ta khó chịu nhất, không mong muốn nhất". Sau đó, cô tìm đến Cao Dược và thông qua ông Quân cảnh cáo bà Bạch Cúc sẽ trả lại bà cả vốn lẫn lời những gì bà gây ra cho mẹ mình.

Ở một diễn biến khác, chuyện tình cảm của Châu và Kiên tiếp tục có diễn biến xấu. Kiên thổ lộ với Hoàng (Việt Anh), dù nể Châu nhưng anh không thể rung động với con gái của kẻ thù. Trong khi đó, ông Phan (NSƯT Đức Trung) nói với Châu về lý do ông phản đối mối quan hệ giữa cô và Kiên trong mấy năm liền. Theo ông Phan, Kiên không thật lòng yêu cháu gái mình. Và vì thế, ông quyết dùng khó khăn để thử thách tình cảm của Kiên với Châu.

Bên cạnh đó, bà Bạch Cúc đã có cuộc chuyện trò cùng con gái về những bí mật Kiên đang giấu, anh không phải mồ côi và đang có một bà mẹ điên trong bệnh viện.

Bà Cúc nói: "Ông nội con luôn định kiến với Kiên nhưng ông làm gì cũng có lý do. Cho nên mẹ đã cho kiểm tra lại một lần nữa. Kiên nó có bí mật đấy! Tuy nhiên, vì đó là hạnh phúc của con cho nên con có thể hỏi Kiên hoặc tự tìm hiểu. Còn đương nhiên con sẽ tự quyết định". Đáp lời mẹ, Châu (Hồng Diễm) tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại: "Ý của mẹ là anh Kiên có người khác ạ?". Trong khi bà Bạch Cúc bất an về con rể tương lai thì Châu lại vô cùng tin tưởng Kiên. Cô nói với bà Bạch Cúc muốn cùng anh chăm sóc bà mẹ điên.

Ở một diễn biến khác trong Hướng dương ngược nắng tập 19, Ngọc (Quỳnh Kool) thừa nhận đã giết chết chim của Trí với ông Phan. Tuy nhiên, cô trách ông nội đã san sẻ tình yêu dành cho cô với Minh và Trí nhiều hơn. Thậm chí, ông còn giúp Minh hành hạ cô khiến cô cảm thấy nhục nhã. Ông Phan giải thích cho Ngọc rằng, mình đối xử với Minh và Trí như vậy là vì thấy áy náy và muốn bù đắp cho hai người sau mấy chục năm mới gặp lại.

Cũng trong tập này, Minh đưa Trí về nhà họ Cao, nhờ ông chăm sóc, bồi dưỡng em mình nên người trong khi cô khước từ sự giúp đỡ của ông nội. Tại nhà họ Cao, Trí đã xin lỗi Ngọc với mong muốn cô nói với mẹ tha cho chị và bà Diễm Loan.

Diễn biến tiếp theo sẽ có trong Hướng dương ngược nắng tập 20, lên sóng VTV3 vào 21h40 ngày 26/1.