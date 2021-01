Hướng dương ngược nắng tập 13: Minh trói đánh Ngọc vì hại em trai

(VTC News) -

Tiếp theo diễn biến của tập 12, ở Hướng dương ngược nắng tập 13 phát sóng tối qua (11/1), dù không thích chạm mặt và hứa sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Cao nhưng Minh (Lương Thu Trang) cũng bằng lòng lên thành phố để thuyết trình nghiên cứu sản phẩm mới tại Cao Dược.

"Hướng dương ngược nắng" tập 13: Chạm chán Minh tại Cao Dược, bà Bạch Cúc bất ngờ và tức giận.

Cuộc chạm chán giữa Minh và bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) không lấy gì làm vui vẻ. Bà Cúc đương nhiên từ chối hợp tác cùng công ty Hoàng Đế và còn gọi riêng Minh lại để mắng mỏ. Với cá tính mạnh, hiếu thắng, Minh tỏ ra thích thú với cuộc chiến cùng Cao Dược. Cô chia sẻ với Hoàng (Việt Anh) sẽ tìm cách để phát triển sản phẩm khiến cho các công ty phải chạy theo mình.

Trong khi đó, Kiên (Hồng Đăng) từ bỏ kế hoạch làm rể Cao Dược khi ông Phan (NSƯT Đức Trung) tuyên bố sẽ không chia cho anh chút cổ phiếu nào từ cháu gái và bắt đầu bị bà Bạch Cúc nghi ngờ, không giao cho các giấy tờ quan trọng. Ở công ty, Kiên bắt đầu “quăng cục lơ” với đại tiểu thư Minh Châu (Hồng Diễm) khiến cô vô cùng tức tối. Chia sẻ với Hoàng, Kiên mong muốn sẽ dùng Minh làm “mũi tên hòn đạn” trong kế hoạch trả thù bà Bạch Cúc. Theo anh, Minh gai góc mới đủ sức để khiến Bạch Cúc đuối sức, phân tán.

Cảnh trong "Hướng dương ngược nắng" tập 13: Hoàng không hài lòng khi Kiên dùng Minh trả thù bà Bạch Cúc.

Vì bắt đầu có tình cảm với Minh, Hoàng tỏ ra không hài lòng với kế hoạch này của bạn. Anh cũng thích thú khi được Trí gọi là anh rể. Đồng thời, anh tỏ ra tức tối khi Minh gọi Phúc (Doãn Quốc Đam) đến chở cô đi trước mặt mình. “Cảm thấy như mình vừa bị mất của” – Hoàng tâm sự với Kiên.

Ở diễn biến khác, Trí (Đình Tú) dính vào một vụ việc lùm xùm do Ngọc bày mưu hãm hại, đưa anh chàng đến một cuộc cá độ chọi chim khiến anh chàng phải lên đồn công an. May mắn là Minh đến kịp để giải nguy cho cậu em trai với sự giúp đỡ của Hoàng.

Minh dạy dỗ Ngọc vì dám hãm hại em trai mình.

Biết được Ngọc (Quỳnh Kool) chính là người gài bẫy em trai, một mặt Minh mắng Trí ngốc nghếch và cho cậu 1 tháng để thay đổi, nếu không sẽ phải rời nhà họ Cao trở về nhà. Mặt khác, Minh gặp ông Phan nhờ ông nội để xử đẹp Ngọc. Ông Phan đồng ý giúp Minh dạy dỗ cháu gái với mong muốn để Ngọc thay đổi, không tìm cách phá cháu đích tôn họ Cao.

Với sự giúp đỡ của ông Phan, Minh nhờ Phúc trói Ngọc ở cầu thang rồi đánh dập mông Ngọc. Biết được con gái bị đánh, Bạch Cúc vô cùng tức tối. Đây cũng là nguồn cơn cho những tình huống ở tập tiếp theo.

Hướng dương ngược nắng sẽ tiếp tục phát sóng 21h40 tối nay trên VTV3.