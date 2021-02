Hướng dẫn cách cúng ngày vía thần Tài năm 2021 chuẩn nhất

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài, những người buôn bán, kinh doanh thường làm lễ cúng để cầu may mắn, tài lộc.

Ngày vía thần Tài năm 2021 rơi vào Chủ nhật, ngày 21/2 dương lịch.

Mâm cúng ngày vía Thần Tài 2021

Mâm cúng ngày vía Thần Tài gồm những thứ sau đây:

1 bình hoa (hoa đồng tiền, hoa cúc hoặc hoa hồng)

5 loại trái cây

5 cây nhang

5 chum rượu

2 đèn cầy

2 điếu thuốc

1 đĩa gạo

1 đĩa muối hột

2 miếng vàng bạc

Bộ tam sên đều đã luộc gồm: Một miếng thịt ba rọi, một trứng vịt, một con tôm hoặc cua (bộ tam sên theo tương truyền là những món mà khi thần Tài ở trần gian rất thích ăn).

Cách cúng ngày vía thần Tài chuẩn là điều những người muốn cầu tài lộc muốn tham khảo.

Nên cúng ngày vía Thần Tài vào giờ nào?

Lễ cúng vía Thần Tài 2021 nên được tiến hành vào các khung giờ buổi sáng, tốt nhất là từ 5h – 7h hoặc từ 11h – 13h. Ngoài ra, tùy vào tình hình công việc mà gia chủ có thể chọn hai khung giờ khác vào buổi chiều để tiến hành nghi thức, gồm từ 15h – 17h và từ 17h – 19h.

Theo các chuyên gia phong thủy, mỗi khung giờ cúng sẽ mang lại một ý nghĩa khác nhau, do đó gia chủ có thể xem xét và lựa chọn cúng thần Tài vào giờ nào cho phù hợp:

Kỷ Mão (5h – 7h), tức giờ Ngọc Đường hoàng đạo: Giờ Ngọc Đường có sự ngự trị của sao Thiếu Vi và sao Thiên Khai. Đây là 2 tinh tú chủ về công danh và phú quý, thích hợp dâng lễ cầu tài lộc và cầu bước tiến trong sự nghiệp.

Nhâm Ngọ (11h – 13h), tức giờ Tư Mệnh hoàng đạo: Giờ Tư Mệnh có sao Nguyệt Tiên và sao Phượng Liễn ngự trị, làm việc quang minh chính đại, hành sự ban ngày thì thuận lợi đại cát. Nếu tiến hành những việc như khai trương, mở hàng, xuất kho, ký kết hợp đồng, góp vốn đầu tư… đều gặp nhiều may mắn.

Giáp Thân (15h – 17h), thuộc Thanh Long hoàng đạo: Đây là giờ thuộc khung của sao Thiên Ất, là giờ vạn sự có thành, thích hợp làm bất cứ công việc gì.

Ất Dậu (17h – 19h), thuộc Minh Đường hoàng đạo: Khung giờ này có sao ngự trị là Minh Phổ và Quý Nhân, rất thích hợp cho việc cầu gặp quý nhân phù trợ.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần lưu ý tránh những khung giờ xấu, không thích hợp để cúng ngày vía thần Tài như sau:

Mậu Dần (3h – 5h), tức giờ Bạch Hổ hắc đạo: Đây là khung giờ xấu, hành sự dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn, sự cố bất ngờ hay họa huyết quang.

Canh Thìn (7h – 9h), tức giờ Thiên Lao hắc đạo: Hành sự dễ vướng chuyện chẳng lành, dễ sinh thị phi, cãi cọ, nghiêm trọng hơn thì liên quan đến kiện tụng pháp luật.

Tân Tỵ (9h – 11h), tức giờ Nguyên Vũ hắc đạo: Khung giờ này bất lợi cho cầu danh lợi, dễ gặp rắc rối thị phi, làm ăn bất thuận, bị hao tài tốn của nặng nề.

Quý Mùi (13h – 15h), tức giờ Câu Trận hắc đạo: Xuất hành bất lợi, đi xa dễ gặp chuyện chẳng lành, có người ngăn cản.

Bính Tuất (19h – 21h), tức giờ Thiên Hình hắc đạo: Đi lại dễ gặp chuyện bất trắc, đề phòng thương tật tay chân, tranh cãi, động thủ, kiện cáo pháp luật.

Đinh Hợi (21h – 23h), tức giờ Chu Tước hắc đạo: Hành sự bất lợi, dễ gặp chuyện không lành, có người ngăn cản, xui xẻo ập đến bất ngờ.

Không nên làm gì trong ngày vía Thần Tài 2021?

Dân gian cho rằng bạn nên tránh làm những việc 'đại kỵ' dưới đây trong ngày vía thần Tài để khỏi xui xẻo, mất lộc. Đây đều là kiêng kỵ theo quan niệm tâm linh, được áp dụng từ lâu nên dần trở thành thông lệ.

Quên tắm tượng thần Tài và ông Địa

Cần lau sạch bụi bẩn, tẩy uế bằng nước hoa bưởi hoặc nước gừng để làm sạch tượng thần Tài, ông Địa. Khăn dùng tắm rửa cho tượng không được dùng làm việc khác. Sau khi lau tắm rửa 2 tượng sạch sẽ, nên lau khô lại rồi mới bắt đầu làm lễ cúng.

Không được để 2 tượng vẫn còn ướt mà tiến hành cúng bái. Bên cạnh đó, bàn thờ và các đồ cúng của thần Tài nên được lau dọn sạch sẽ, không được để nhiễm bụi bẩn.

Để bàn thờ thần Tài lộn xộn

Trên bàn thờ, các vật thờ cúng không được để lung tung. Việc sắp xếp bàn thờ thần Tài cần phải tuân thủ nguyên tắc chứ không phải sắp xếp tùy tiện, xuề xòa quá mức.

Cụ thể, tượng thần Tài để ở bên trái bàn thờ, bên phải là tượng ông Địa, chính giữa đặt bát nhang. Ba hũ gạo, muối và nước sẽ được đặt chính giữa hai ông cùng với mâm hoa quả ở bên trái, bình hoa ở bên phải.

Cúng trái cây giả

Riêng hoa cúng thần Tài không nên dùng đồ giả. Cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt; quả thì chọn loại tươi, ngon. Người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam, quýt để cúng.

Đặt ban thờ ở nơi không sạch

Ban thờ thần Tài được đặt dưới đất nhưng phải chọn nơi sạch sẽ, trang nghiêm, để hướng ra cửa chính hoặc gần với cửa chính. Tuyệt đối không được đặt bàn thờ thần Tài ở gần nhà vệ sinh, nhà tắm hay nhà bếp.

Không nghiêm túc, chỉnh tề

Điều đầu tiên thể hiện sự kính cẩn của gia chủ khi làm lễ cúng là giữ tâm thành kính, thể hiện qua thái độ nghiêm túc, trang phục nghiêm chỉnh khi dâng lễ.

Khi tiến hành lễ cúng thần Tài, không nên ăn mặc xuề xòa, luộm thuộm. Trang phục không cần đẹp, đắt tiền nhưng cần phải sạch sẽ, gọn gàng. Theo phong tục dân gian, thái độ kính cẩn, sự thành tâm mới là điều quan trọng nhất trong các lễ cúng thần linh, gia tiên.

Nói tục, gây gổ, tranh cãi

Không nói lời to tiếng, tranh cãi hay nói tục chửi bậy to tiếng với nhau trong lễ cúng thần Tài. Để thu hút tài lộc trong ngày thần Tài, cần cố gắng giữ hòa khí và sự ôn hòa, vui vẻ. Không to tiếng, nặng lời với nhau để may mắn, rước lộc về nhà.

Thay nến bằng đèn nháy

Không nên dùng đèn nháy, bóng đèn điện nhiều màu, nhấp nháy trên ban thờ thần Tài mà nên dùng đèn dầu hoặc nến.