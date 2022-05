Hungary bác bỏ lệnh cấm vận với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng

(VTC News) -

Bộ trưởng Szijjarto nói với các nhà báo: "Chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ mọi gói trừng phạt tại Liên minh châu Âu dù cho chúng tôi thường xuyên đối mặt với các khiển trách vô lý từ EU. Chúng tôi đã nói rõ rằng bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước chúng tôi đòi hỏi các bước đi cụ thể từ phía chúng tôi. Đó là lý do vì sao chúng tôi tránh bỏ phiếu ủng hộ các lệnh trừng phạt sẽ giới hạn nguồn cung dầu khí từ Nga sang Hungary. Đây không phải là quyết định chính trị... Đây là vấn đề rõ ràng liên quan đến an ninh năng lượng của nhà nước chúng tôi".

Bộ trưởng Hungary Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

Vị bộ trưởng bổ sung: Vào lúc này, dầu mỏ của Nga đóng vai trò thiết yếu đối với việc bảo đảm nền kinh tế Hungary hoạt động liên tục.

Ông Szijjarto nói: "Nga cung cấp cho Hungary tới 65% lượng dầu chảy qua đường ống Druzhba. Chúng tôi thiếu một tuyến thay thế có thể cung cấp cho chúng tôi lượng dầu cần thiết. Chúng tôi không quan tâm phương Đông hay phương Tây đang nghĩ gì về chúng tôi. Một vấn đề sống còn đối với chúng tôi, đó là chúng tôi muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Hungary. Đừng ai mong chúng tôi ép người dân Hungary phải trả giá vì xung đột ở Ukraine".

EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga để đáp trả việc Nga tấn công Ukraine. Tuy nhiên, các bất đồng trong nội bộ EU có thể khiến gói trừng phạt này khó triển khai.