Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng qua mạng

Ngày 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến trên 1.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những chuyên án lớn trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do ngành công an triển khai thực hiện.

Sau khi phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức game bài trực tuyến với quy mô lớn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra triệt phá.

Từ ngày 15/12 đến nay, Công an tỉnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bắt và khám xét khẩn cấp 15 đối tượng tại các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet.

(Nguồn: AP)

Xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây trên do Nguyễn Học Minh (sinh năm 1985, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là chủ đại lý cấp 1 và cấp 2 của 5 game bài đánh bạc trực tuyến, có số lượng con bạc tham gia lớn hiện nay.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu được các vật chứng gồm: 18 điện thoại di động; 3 máy vi tính và thiết bị kết nối mạng Internet; hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng cùng hơn 30.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018, đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia. Sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Nguyễn Học Minh cùng 14 đối tượng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người liên quan để đưa ra xử lý trước pháp luật.