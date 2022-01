Hưng Thịnh Land lọt top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam

(VTC News) -

Đại diện Hưng Thịnh Land, ông Thiệu Lê Bình - Phó Tổng Giám đốc (bên trái) nhận giải Top 10 Developers - Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Hưng Thịnh Land được biết đến là thương hiệu uy tín tại Việt Nam, thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản, cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm chất lượng và có giá trị thực, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng.

Đại diện Hưng Thịnh Land chụp hình lưu niệm cùng Top 10 Developers - Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2021.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, Hưng Thịnh Land vẫn duy trì tốc độ phát triển nhanh và ghi dấu ấn trên thị trường khi liên tục ra mắt sản phẩm mới tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hoà với các dự án Moonlight Centre Point (quy mô 1,9ha, gồm 4 block cao 24 tầng với hơn 1.300 căn hộ, toạ lạc ngay trung tâm khu Tên Lửa, TP.HCM); Lavita Thuan An (quy mô hơn 2,3ha, gồm 4 block với 1.758 căn hộ, 672 căn office-tel và 48 căn shophouse tại tâm điểm thành phố Thuận An); Richmond Quy Nhon (quy mô 8,3ha, gồm 135 căn liên kế thương mại và biệt thự song lập đẳng cấp ngay trung tâm phố biển Quy Nhơn); New Galaxy Nha Trang (quy mô 1,9ha, gồm 5 block cao 20 - 23 tầng với khoảng 1.500 căn hộ và shophouse, tầm nhìn bao trọn vịnh ngọc Nha Trang)...

Kỷ niệm chương Top 10 Developers - Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2021 dành cho Hưng Thịnh Land.

Kế thừa kinh nghiệm phát triển 20 năm từ Tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land hiện đang sở hữu và phát triển 56 dự án trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất gần 3.300ha ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng.

Mục tiêu của Hưng Thịnh Land là kiến tạo cuộc sống hưng thịnh với tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình tạo dựng những giá trị mới - thông minh vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững; cùng tạo dựng những cộng đồng hội tụ hạnh phúc và phồn vinh thông qua phát triển đa dạng loại hình bất động sản, song hành xu thế của cuộc sống và công nghệ toàn cầu.

Giải thưởng BCI Asia Awards 2021 một lần nữa chính là minh chứng cho thành công của Hưng Thịnh Land trong nỗ lực phát triển bền vững dựa trên triết lý kinh doanh bất động sản giá trị thực, tuân thủ những quy chuẩn quản trị chất lượng sản phẩm; đóng góp giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng xã hội.

Tiệc trao giải BCI Asia Awards 2020/2021 được tổ chức trang trọng tại khách sạn Sheraton Saigon, quy tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và kiến trúc.

BCI Asia Awards là một trong những giải thưởng ngành Xây dựng - Bất động sản hàng đầu châu Á, được tổ chức thường niên tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á, gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia và Philippines.

Để lựa chọn vinh danh các chủ đầu tư/nhà phát triển, công ty kiến trúc, BCI Asia tiến hành hơn 250.000 buổi gặp mặt và phỏng vấn với nhiều kiến trúc sư, chủ đầu tư, kỹ sư và nhà thầu... Theo đó, Hưng Thịnh Land cùng các đơn vị khác đã phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe dựa trên các tiêu chí về quy mô, kiến trúc, đơn vị tư vấn, nhà thầu, tổng giá trị dự án cũng như mức độ phát triển bền vững.

Cùng với Hưng Thịnh Land, một số doanh nghiệp lớn khác trong lĩnh vực bất động sản cũng đã được vinh danh ở giải thưởng này như: Vinhomes, Sun Group... Ngoài giải thưởng Top 10 Developers - Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Ban tổ chức BCI Asia Awards còn trao các giải thưởng kiến trúc quốc tế khác gồm FuturArc Prize, FuturArc Green Leadership Award và BCI Asia Interior Design Awards 2020 cho các kiến trúc sư hay sinh viên kiến trúc và các đơn vị đạt giải trong nước.