Hưng Thịnh Land giành giải thưởng quốc tế nhờ những đóng góp cho cộng đồng

(VTC News) -

PropertyGuru Vietnam Property Awards thuộc khuôn khổ của Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, được tổ chức lần đầu vào năm 2005 và liên tục mở rộng quy mô, khẳng định uy tín qua các năm. Đến nay, giải thưởng đã có mặt tại 18 thị trường bất động sản nổi bật, điển hình như: Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Sri Lanka...

Đây là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong khu vực châu Á, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng, kiến ​​trúc, thiết kế nội thất và các hoạt động xây dựng bền vững có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng thẩm định giải thưởng là đội ngũ các chuyên gia đầu ngành với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao, tham gia đánh giá và xét duyệt dựa trên hệ thống tiêu chí khắt khe. Đặc biệt, quy trình bình chọn giải thưởng luôn được đảm bảo công bằng dưới sự giám sát của bên thứ ba.

Ông Thiệu Lê Bình – Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận giải thưởng Best Community Developer.

Trải qua các vòng xét duyệt và bầu chọn công khai, Hưng Thịnh Land vinh dự nhận danh hiệu Best Community Developer và giải thưởng đặc biệt: Special Recognition for Building Communities, nhằm tôn vinh những nỗ lực của doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế vùng - địa phương và cộng đồng xã hội.

Trên suốt hành trình đồng hành cùng nền bất động sản nước nhà, Hưng Thịnh luôn thể hiện trách nhiệm cộng đồng qua nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: hỗ trợ giáo dục, thể thao, y tế...với tổng kinh phí lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hàng năm, doanh nghiệp đều đặn xây nhà tình thương, quyên góp kinh phí, lương thực cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tổ chức các chuyến từ thiện “Xuân yêu thương” trao tặng nhiều phần quà giá trị cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc phát triển các dự án bất động sản giá trị thực, Hưng Thịnh Land - thành viên chủ lực thuộc hệ sinh thái rộng lớn của Tập đoàn Hưng Thịnh đã và đang cung cấp ra thị trường trên 30.000 sản phẩm tại 59 dự án đa dạng về loại hình và phân khúc.

Trong đó, MerryLand Quy Nhơn là dự án nổi bật được xem là tâm điểm thu hút nhiều khách hàng đang quan tâm đến phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Dự án này đồng thời được PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022 vinh danh trong hạng mục: Best Mega Township Development, Best Mega Township Masterplan Design và Best Retail Housing Architectural Design cho phân khu Canal District.

Hưng Thịnh Land được vinh danh trong 2 hạng mục: Best Community Developer và Special Recognition for Building Communities.

Được biết, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Hưng Thịnh Land đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh với hơn 4.100 sản phẩm được thị trường đón nhận.

Ông Thiệu Lê Bình - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận giải thưởng đặc biệt tuyên dương sự đóng góp cho cộng đồng.

Có thể thấy, với tầm nhìn trở thành “Nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị mới - thông minh, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững”, doanh nghiệp luôn tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xây dựng một thương hiệu bất động sản uy tín, khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.