Huế và Quảng Trị làm gì để ngăn COVID-19 lây lan khi phòng, chống bão số 5?

(VTC News) -

Ghi nhận của PV VTC News tại Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế cho thấy, hiện 3 địa phương này đang có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật khá mạnh. Từ hôm qua đến nay, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống bão vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng quân đội, công an cũng xuống địa bàn để giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đến trưa 11/9, công tác phòng chống bão cơ bản hoàn thành.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Conson), đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân để vừa phòng chống thiên tai, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các địa phương đang áp dụng giãn cách, cách ly theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16.

Một chốt kiểm soát y tế tại khu phong toả do COVID-19 ở xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị gió bão giật đổ.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cơ quan, địa phương rà soát phương án sơ tán dân, gửi báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy trước 17h ngày 10/9.

Theo ông Hùng, diện Thừa Thiên - Huế có nhiều ca F0 đang được điều trị tại cơ sở y tế và 1.146 trường hợp được cơ quan chức năng cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, đây là những cơ sở kiên cố và có lực lượng Quân đội, Công an túc trực, bảo vệ an ninh trật tự nên đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Thừa Thiên - Huế có 3.526 trường hợp cách ly tại nơi lưu trú và 163 trường hợp giám sát y tế người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương sẽ được các địa phương thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nếu một số trường hợp buộc di dời phải đảm bảo yêu cầu “5K”.

Đại úy Nguyễn Minh Phú - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Thừa Thiên - Huế) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, những ngày qua, biên phòng cửa khẩu Thuận An tiếp nhận hơn 400 phương tiện cùng 2.097 lao động vào khu vực bờ biển Thuận An để trú bão.

“Trong số đó, có 56 phương tiện là tàu thuyền của các địa phương khác với 311 thuyền viên, ngư dân. Để đảm bảo an toàn cho những lao động này cùng với đảm bảo công tác chống dịch, sau khi neo trú, những người này được lực lượng y tế test nhanh COVID-19 và đưa đi cách ly tập trung”, Đại úy Phú cho biết.

Tất cả tàu thuyền ở Huế và Quảng Trị cơ bản được đưa vào nơi neo đậu an toàn, các thuyền viên ngoại tỉnh đều được test nhanh COVID-19 trước khi được đưa lên bờ trú bão.

Tại Quảng Trị, theo Ban Chỉ huy PCLB, TKCN Bộ đội Biên phòng tỉnh này, đến cuối giờ chiều 10/9 có 2.312 chiếc tàu với 7.163 lao động trong tỉnh nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão Conson.

Số tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên biển quanh khu vực đảo Cồn Cỏ là 11 chiếc với 127 thuyền viên. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi số tàu thuyền trên vào nơi an toàn để tránh bão.

Số tàu ngoại tỉnh đang neo đậu tại các đồn Biên phòng Triệu Vân, Cửa Tùng, cảng Cửa Việt là 76 chiếc với 493 thuyền viên. Trước khi vào neo đậu, lực lượng chức năng tại các chốt liên ngành thực hiện kiểm tra y tế, test nhanh COVID-19 đối với các thuyền viên trên các tàu ngoại tỉnh theo đúng quy định phòng, chống dịch.