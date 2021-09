Huế sẽ cấm người dân ra khỏi nhà trong đêm 11 và sáng 12/9

(VTC News) -

Sáng 11/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) có thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi có gió mạnh trong chiều và đêm 11/9. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh này cũng sẽ ban hành lệnh cấm ra đường khi có gió mạnh, dự kiến trong đêm 11 và sáng 12/9.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và TP. Huế; các sở, ban ngành trong tỉnh triển khai các nội dung công điện của UBND tỉnh về triển khai ứng phó với bão số 5 và hoàn thành trước 17h ngày 11/9.

Huế sẽ cấm người dân ra đường lúc gió mạnh từ chiều 11 đến sáng 12/9.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP Huế chỉ đạo các phòng ban chức năng, các địa phương rà soát các đối tượng dễ bị tổn thương gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão vào.

Các địa phương phải rà soát, có phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Sơ tán đảm bảo an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” trường hợp xảy ra bão, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly y tế.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế có phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải, neo đậu an toàn tại các cảng Thuận An, Chân Mây, tránh va trôi. Sở Y tế chỉ đạo các phòng ban chức năng hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu. Đồng thời hướng dẫn các địa phương đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly.

Ghi nhận của PV VTC News tại Thừa Thiên - Huế cho thấy, trong đêm 10/9 đến trưa 11/9 địa phương này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 10/9 địa phương này tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Công an, quân đội cũng cử lực lượng xuống địa bàn giúp dân triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Đến trưa 11/9, công tác ứng phó bão cơ bản được hoàn thành, hầu hết các tàu thuyền đều đến nơi neo đậu an toàn.