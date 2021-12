Huế lập cơ sở điều trị F0 không triệu chứng cho công an và phạm nhân

(VTC News) -

Ngày 10/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, căn cứ đề xuất của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập cơ sở điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ cho lực lượng công an và các can phạm, phạm nhân

Trước đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thừa - Huế cũng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng trăm can phạm, phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó Công an tỉnh Thừa thiên - Huế tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho 100% can phạm và phạm nhân trong tỉnh.

Theo đó, 100% can phạm và phạm nhân tại Thừa Thiên - Huế được tiêm chủng theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các yêu cầu về phòng, chống dịch. Trước khi tiêm chủng, các can phạm, phạm nhân được tư vấn kiểm tra sức khỏe như khai báo y tế, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp và theo dõi phản ứng sau tiêm.

Tính đến ngày 10/12, Thừa Thiên - Huế ghi nhận 5.730 ca F0 (gồm bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế), hiện điều trị 2.475 ca, có 11 ca tử vong (4 ca bệnh nặng từ các tỉnh khác chuyển đến, các trường hợp tử vong đều do già yếu, bệnh nền). Những ngày qua số lượng ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng ở địa phương này vẫn ở mức khá cao, đặc biệt là ở TP. Huế.