Huawei kêu gọi Anh xem xét lại lệnh cấm 5G thời hậu Trump

Hồi tháng 7, dưới áp lực từ chính quyền Trump, chính phủ Anh loại bỏ kế hoạch để Huawei trở thành nhà cung cấp 5G, thay vào đó là quyết định cấm các thiết bị Huawei phát triển mạng 5G của nước này vào năm 2027.

Ông Victor Zhang kêu gọi Vương quốc Anh giữ vững vị thế là cái nôi của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, ông nói rằng chính phủ nước này không thể để tụt hậu trong cuộc cách mạng 5G: “Quyết định này tác động lớn tới nền kinh tế nước Anh. Vương quốc Anh muốn cân bằng đầu tư giữa London, vùng Đông Nam, vùng trung du và phía Bắc đất nước. Kết nối mạng đẳng cấp thế giới đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu này, nếu thiếu điều đó thì rất khó để thu hẹp khoảng cách về sự mất cân bằng kinh tế ở Anh".

Phó chủ tịch Huawei Victor Zhang nói rằng Anh nên xem xét lại quyết định cấm Huawei phát triển mạng 5G của nước này. (Ảnh: Reuters)

Phó chủ tịch Victor Zhang khẳng định, việc trì hoãn triển khai mạng 5G trong 3 năm sẽ tác động đến kinh tế ở quy mô lớn đến đáng ngạc nhiên: “Nghiên cứu của công ty Assembly cho thấy sự chậm trễ này sẽ làm thâm hụt tới 18,2 tỷ bảng Anh (khoảng 24 tỷ USD)”.

“Nghiên cứu cho thấy việc này sẽ làm tăng thêm khoảng cách kỹ thuật số giữa 2 miền Bắc-Nam. Ở miền Bắc, đường truyền dữ liệu và tốc độ mạng kém xa London và vùng Đông Nam. Việc trì hoãn phát triển mạng 5G sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chính phủ (Anh) cam kết phát triển băng thông rộng siêu nhanh vào năm 2025, quyết định này khiến mục tiêu nâng cấp trở nên bất khả thi”.

Nếu việc cung cấp 5G trên toàn quốc không bị chậm trễ, thì 3/4 lợi ích kinh tế dự kiến có thể sẽ đổ về khu vực bên ngoài London và Đông Nam nước Anh.

“Tôi hy vọng chính phủ (Anh) sẽ giữ tinh thần cởi mở và một khi họ xem xét các hậu quả về kinh tế, hãy xét xem liệu có biện pháp nào tốt hơn trong tương lai hay không”, Ông Zhang thúc giục các Bộ trưởng Anh xem xét lại quyết định.

“Là một công ty toàn cầu, chúng tôi mong muốn làm việc với các chính phủ để đảm bảo họ có các chính sách đảm bảo sự tăng trưởng đất nước. Quyết định này là quyết định chính trị được thúc đẩy bởi thành kiến của Mỹ về Huawei chứ không phải của Vương quốc Anh. Việc đó không phải nhằm đảm bảo an ninh mà là vì một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc”, ông Zhang cũng hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ có đường lối ngoại giao khác với thời Tổng thống Trump.

Phó chủ tịch Huawei bày tỏ lo ngại rằng vai trò là một quốc gia thương mại tự do, cởi mở của Vương quốc Anh đang bị thách thức: “Có vài điều khiến tôi lo lắng về Vương quốc Anh vì các cuộc thảo luận tập trung vào xung đột địa chính trị, hơn là việc cải thiện kinh tế và đảm bảo nước này có cơ hội một lần nữa trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu sau sự kiện Brexit vào cuối Năm nay. Tất cả những điều này đều rất quan trọng đối với sự phục hồi của Vương quốc Anh sau COVID và Brexit...”

Phó chủ tịch Huawei Victor Zhang. (Ảnh: Huawei)

Những người chỉ trích Huawei cho rằng bất chấp việc đây là một công ty độc lập, Huawei vẫn có thể bị Trung Quốc chỉ đạo nhằm khai thác thông tin liên lạc của Anh.

“Cơ quan thông tin chính phủ Anh (GCHQ) kết luận rằng các rủi ro kỹ thuật có thể kiểm soát được và hai ủy ban của Quốc hội nước này cũng đồng tình. Cá nhân tôi không nghĩ rằng có lý do an ninh để Vương quốc Anh ngừng sử dụng Huawei. Mỹ gây áp lực lên Anh thông qua các lệnh trừng phạt đối với Huawei, và Anh, đất nước bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt phi lý này, đã đáp trả”, ông Zhang nói.

Ông Zhang khẳng định việc phát triển mạng 5G có vai trò to lớn, đây là bước tiến vượt bậc so với 4G về dung lượng, tốc độ và cả khối lượng: “Về cơ bản, điều này khiến nó (5G) trở thành nền tảng cho các công nghệ thế hệ mới như AI/ robot/ chăm sóc sức khỏe và giáo dục thông minh… Những ai đi trước sẽ nắm được lợi thế đáng kể so với người đến sau”.

Hồi tháng 8, chính quyền Mỹ thông báo rằng các công ty sẽ phải có giấy phép trước khi bán cho Huawei bất kỳ vi mạch nào được sản xuất bằng phần mềm hoặc thiết bị của Mỹ.