Huawei được trao chứng nhận tín nhiệm quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân

(VTC News) -

Chứng nhận này được cấp cho các doanh nghiệp có chương trình bảo vệ dữ liệu tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore. Chứng nhận được xem là mô hình quản trị dữ liệu cá nhân xuyên biên giới hàng đầu thế giới dựa trên công cụ pháp lý dành cho khu vực tư nhân. Cho đến nay, chỉ hơn 80 công ty được cơ quan đánh giá trao chứng nhận uy tín này, khẳng định cơ chế và biện pháp thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các bên liên quan.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng nhận với công ty, Ông Foo Fang Yong, Giám đốc điều hành của Huawei International cho hay: “Bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ đơn thuần là yêu cầu pháp lý, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội. Chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Người dùng, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhân viên và các bên liên quan khác của Huawei có thể yên tâm rằng, dữ liệu cá nhân của họ được bảo vệ tốt nhất.

Chúng tôi luôn cẩn trọng và tuân thủ tất cả các luật và quy định về quyền riêng tư lẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân ở mọi quốc gia tài phán mà chúng tôi hoạt động, đồng thời thực hiện các yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư vào mọi quy trình kinh doanh hàng ngày của mình”.

Huawei luôn tự hào cam kết bảo vệ quyền riêng tư cho khách hàng. Chứng nhận này là minh chứng cho thấy tổ chức uy tín IMDA công nhận các giải pháp đúng đắn và thực thi trách nhiệm giải trình đầy đủ của Huawei trong mọi hoạt động bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin.

Bên cạnh chứng nhận uy tín DPTM, Huawei cũng đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh Mạng Singapore (CSA) với tư cách đối tác ủng hộ Chương trình Đối tác Giám sát An toàn Không gian mạng suốt thời gian qua. Thông qua chương trình này, cả hai bên sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp ở Singapore tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và nâng cao nhận thức về an ninh mạng.