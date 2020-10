'Hot rần rần' trào lưu khoe ảnh tóc dài - tóc ngắn trên Facebook

Thử thách "#drop your long vs short hair challenge" đang cực kỳ "hot" trên mạng xã hội Facebook, đặc biệt được nhiều gương mặt có tiếng trong giới giải trí tham gia. Muốn "đua" cùng trào lưu này, bạn chỉ việc lục lại album và tìm ra, chia sẻ 2 bức ảnh chân dung chính mình trong 2 kiểu tóc ngắn - dài để so sánh.

Thử thách mới này được chính Facebook đưa ra nhằm kích thích tăng tương tác giữa người dùng với nhau. Hào hứng tham gia, nhiều cư dân mạng nhận ra mình sinh ra là để nuôi tóc dài hoặc chỉ hợp tóc ngắn; không ít người tự hào khi được khen để tóc kiểu nào cũng đẹp.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ để thấy gương mặt, phong cách và thần thái chúng ta có thể "biến hóa" ra sao theo kiểu tóc nhé.

Hoa hậu, người mẫu Ngọc Châu đầy khác biệt khi nuôi tóc dài, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, cá tính.

Dù tóc ngắn hay tóc dài, Á hậu Kim Duyên vẫn mang vẻ đẹp đầy ma mị.

Diễn viên Khả Ngân dù để kiểu tóc nào cũng xinh xắn, đáng yêu.

Trần Phong - chàng diễn viên điển trai của Mắt Biếc cũng nhanh chóng tham gia theo trào lưu này.

Nếu không nói đây là ca sĩ Akira Phan hot hit một thời, chắc nhiều người khó nhận ra. Hóa ra anh chàng này không phải để kiểu tóc nào cũng đẹp trai.

"Nam thần" điển trai Cody của nhóm Uni5 dù để kiểu tóc nào cũng đầy cuốn hút.

Dù tóc dài thướt tha hay tóc ngắn cá tính, diễn viên Trịnh Thảo đều xinh đẹp.

Bạn thấy diễn viên Diệu Nhi phù hợp với kiểu tóc ngắn hay tóc dài?

Cô nàng Hường Ngân cũng tham gia trào lưu này theo cách riêng. Bao năm, cô vẫn để tóc ngắn nhưng màu tóc thay đổi rõ rệt theo thời gian.