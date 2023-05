HOSE công bố nguyên nhân hệ thống đóng cửa trễ 4 phút

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên phiên giao dịch ngày 8/5/2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn. Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch.

“Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường. Hiện nay, HOSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn”, thông báo của HOSE khẳng định.

Hi hữu sàn HoSE đóng cửa trễ 4 phút.

Trước đó, trong thông báo gửi đến khách hàng đầu giờ chiều nay (8/5), nhiều công ty chứng khoán cho biết do dữ liệu từ HoSE bị trễ 4 phút so với thời gian thực.

Thông thường, phiên ATC bắt đầu lúc 14h30 và kết thúc lúc 14h45. Sau đó thị trường bước vào đợt khớp lệnh thỏa thuận trong vòng 15 phút và kết thúc lúc 15h.

Dù vậy, sự cố này vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, lệnh mua vẫn được NĐT đẩy mạnh bảng điện. Ở thời điểm hiện tại, VN Index tăng hơn 10 điểm với “đầu tàu” là nhóm trụ và CP ngân hàng như: VNM, MSN, BID, STB, VCB, GVR...

Ngọc Vy