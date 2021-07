Họp với ASEAN, Mỹ bác yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng các nước ASEAN, ông Blinken khẳng định Washington sẽ sát cánh cùng với các nước Đông Nam Á khi đối mặt với các hành vi ép buộc của Trung Quốc, theo Reuters.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cam kết tiếp hỗ trợ khu vực Mê Kông tự do và rộng mở trong khuôn khổ Quan hệ đối tác Mê Kông – Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong cuộc họp hôm 14/7, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Biden với chủ nghĩa đa phương, khẳng định Mỹ luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ dành quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược năng động, hiệu quả với ASEAN.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn đang tiếp tục triển khai hỗ trợ 80 triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới, trong đó có ASEAN, đồng thời dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh.

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ và các nhà đồng cấp ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Hai bên bày tỏ mong muốn sớm có Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng và đề cập phù hợp.