Hộp quà Tết An Khang - Mang bình an đến mọi nhà

(VTC News) -

Thời tiết đang bắt đầu chuyển lạnh, những ngày cuối năm đang cận kề báo hiệu một cái Tết nữa lại đến. Dẫu năm qua có nhiều biến động, khó khăn hay thuận lợi thì hãy dành cho nhau những phần quà ý nghĩa cùng những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới này.

Trao nhau những lời chúc an khang, mang bình an đón năm mới

Chúc Tết là truyền thống cao đẹp của người Việt Nam vào những ngày Tết và được lưu truyền từ ngàn đời nay. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác và cứ thế họ trao nhau những lời chúc đẹp nhất.

Mỗi lời chúc tượng trưng cho việc mong ước một năm mới an vui, may mắn và hạnh phúc. Phong tục chúc Tết là một nét đẹp văn hóa, mang nhiều điều tốt đẹp tới những người thân thuộc quanh mình.

Không chỉ mang đến niềm hy vọng đầu xuân, việc qua thăm hỏi nhau, gặp gỡ đầu năm cũng là dịp để mỗi người nói lời cảm ơn đến những người xung quanh mình. Việc cảm ơn này cũng ý nhị nhắn nhủ rằng một năm mới tới, còn nhiều điều tốt đẹp sẽ mong muốn được đồng hành cùng nhau. Tục chúc tết đầu năm đậm nét tinh thần “uống nước nhớ nguồn" của người Việt.

Năm mới đến, ai cũng có ước mơ, hoài bão riêng mình, mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến. Chính vì thế mà phong tục chúc Tết những ngày đầu năm được hình thành. Mọi người trao những lời hay, ý đẹp để mong bạn bè, người thân đạt được những ý nguyện của mình. Hãy trao nhau những lời chúc An Khang để mang Bình An đến một năm tốt đẹp.

Hộp Tết An Khang - Sự cách điệu độc đáo trong bộ sưu tập “Tết tới mọi nhà 2024”

Hộp tết An Khang là một tuyệt tác của nghệ thuật truyền thống, nơi tinh tế và sự độc đáo gặp gỡ nhau. Màu xanh nhẹ nhàng như màu bầu trời, tượng trưng cho sức sống và tình yêu thương gia đình. Trong khi đó, màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn, mang đến sự ấm áp và may mắn cho năm mới.

Hình ảnh cánh chim bay tự do trên bầu trời được vẽ tỉ mỉ, tạo nên một không gian bình yên và tràn ngập niềm vui. Những con chim mang đến những điều tốt lành, hòa mình vào không gian rộng lớn, tưởng chừng như bay vút qua mọi rào cản, tượng trưng cho sự tự do, hy vọng và thành công trong năm mới.

Mỗi chi tiết trên hộp tết An Khang đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo không thể nhầm lẫn. Mỗi khi nhìn thấy hộp tết này, người ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo mà còn hòa mình vào không khí tết truyền thống, nồng nàn và ấm cúng.

Hộp Tết An Khang có gì?

Hộp bánh trà xanh hạnh nhân. Nếu ai là fan của vị trà xanh thì chắc chắn không thể bỏ qua hộp bánh trà xanh hạnh nhân này. Hương vị thơm ngon đặc trưng của trà xanh kết hợp với độ béo ngậy của hạnh nhân hứa hẹn sẽ làm cho mâm bánh kẹo Tết của gia đình bạn trở nên độc đáo hơn.

Bánh cookies trà xanh hạnh nhân Helen được làm từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên, an toàn, mang lại hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Ngoài ra, nguyên liệu có trong bánh còn cung cấp năng lượng, protein, chất xơ - món quà tuyệt vời cho sức khỏe.

Bánh thường được dùng trong bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ để bổ sung dinh dưỡng, giúp cơ thể luôn sẵn sàng năng lượng cho các hoạt động hàng ngày và là một món đồ hoàn hảo để tạo nên một set quà Tết ý nghĩa.

Hạt điều rang muối được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo an toàn thực phẩm và thơm ngon đặc biệt. Sản phẩm có lượng dinh dưỡng cực kỳ cao được chế biến từ hạt điều rồi rang phối trộn với muối tạo nên hương vị vừa béo giòn và mặn mà cho món ăn. Hạt điều rang trộn cùng với loại muối tinh khiết đã cùng nhau để tạo nên một món ăn có hương vị vô cùng đặc biệt mà người hưởng thức khó mà quên được.

Những trái thơm tươi ngon và được sản xuất theo công nghệ hiện đại, nên sau khi chế biến vẫn giữ được nguyên hương vị, màu sắc tự nhiên. Những lát dứa vàng ươm được phủ lên mình một lớp đường ánh vàng vô cùng bắt mắt.

Miếng mứt thơm sấy dẻo chua chua, ngọt ngọt khiến ai ai cũng thích mê. Từng miếng dứa thơm được cắt khoanh tròn và sấy khô cho ra món tráng miệng thật hấp dẫn, thích hợp nhâm nhi cùng một ly trà ngọt ngào đậm hương vị ngày Tết.

Đất nước Chile được mệnh danh là cái nôi của vang với những nhiều sự lựa chọn các loại dịu chất lượng khác nhau. Vang Chile VULCANO được chiết xuất từ nho tươi tự nhiên, màu đỏ rubby đậm ngập tràn hương quả dâu tây và mâm xôi chín mang đến một ngọt ngào, đậm đà mà dịu nhẹ của trái cây. Vang Chile VULCANO có nồng độ là 13.5%, hoàn hảo để thưởng thức cùng những món ăn như thịt bò hay thịt cừu nướng,...

Hộp Tết An Khang trong bộ sưu tập “Tết tới mọi nhà” của Helen Recipe sẽ thay bạn gửi những lời chúc an khang, bình an và may mắn đến những người mà bạn thân yêu nhất trong dịp đặc biệt này.