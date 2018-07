Họp báo thông tin việc bắt băng nhóm khủng bố trụ sở công an phường ở TP.HCM

(VTC News) - Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình.

Đúng 14h30' ngày 5/7, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo vụ dùng chất nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, xảy ra vào ngày 20/6.

Cuộc họp báo có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, khoảng 14h15' ngày 20/6, tại khu vực tầng trệt trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình trên đường Trường Chinh xảy ra 2 tiếng nổ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khen thưởng các đơn vị của Công an TP.HCM phá án thành công.

Vụ nổ khiến cửa chính và cửa phòng họp bị hư hỏng, toàn bộ kính phòng họp bị vỡ nát, 3 người bị thương, 4 xe máy hư hỏng.

Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, phát thông báo truy tìm chiếc xe nghi liên quan.

Ban giám đốc Công an TP.HCM nhận định, vụ việc có khả năng là hủy hoại tài sản do tư thù. Sau đó, cơ quan công an truy xét theo 3 hướng: nghi can tẩu thoát; các đối tượng liên quan đến vật nổ; các tổ chức có âm mưu khủng bố.

Đến tối cùng ngày, công an xác định vật liệu nổ là chất nổ được điều khiển từ xa. Cảnh sát cho rằng quả nổ bị nổ sớm hơn ý muốn các đối tượng.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, trích xuất camera, cơ quan công an xác định nhóm gây ra vụ nổ di chuyển theo hướng về Đồng Nai rồi mất hút.

Ngay sau đó Công an TP.HCM đã phối hợp với công an Đồng Nai tổ chức truy tìm.

Đến ngày 24/6 công an đã bắt Nguyễn Tuấn Thành tại Long Khánh, Đồng Nai.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Thành khai ra người cùng chế tạo chất nổ là cha mình.

Từ lời khai các đối tượng, công an bắt giữ thêm ba đối tượng gồm: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Trung Trực và Nguyễn Sinh Nhật. Đây là những người bán thuốc nổ cho các đối tượng liên quan.

Đến ngày 27/6, Công an TP.HCM bắt giữ Dương Bá Giang ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, là người trực tiếp chế tạo trái nổ có điều khiển từ xa gây ra vụ nổ tại Tân Bình.

Ngày 28/7, công an bắt giữ thêm đối tượng trực tiếp đặt trái nổ ở Đăk Lắk.

Ngày 5/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến vụ nổ.

Hai cha con Nguyễn Khanh và Nguyễn Tuấn Thành gây ra vụ khủng bố. (Ảnh: Công an cung cấp)

5 người bị khởi tố về hành vi Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; 3 bị can bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất nổ.

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT tại nhà Nguyễn Tuấn Thành ở Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, còn ít nhất 3 đối tượng cần phải xác minh, truy bắt thêm do việc tham gia ít nhiều vào tổ chức này.

Các đối tượng tham gia do đời sống kinh tế khó khăn, được các đối tượng nước ngoài lựa chọn kỹ càng.

Thiếu tương Minh cho biết, những đối tượng gây án là những đối tượng có học vấn thấp, cụ thể là đối tượng Nguyễn Khanh đã lôi kéo con mình phạm tội.

Thiếu tướng Minh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Hơn 100 trinh sát đã được điều động lên tỉnh Đồng Nai để phá án.

Quang Hải