(VTC News) -

Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đầu tiên được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ thống bầu cử hồi đầu năm nay.

Thời gian bỏ phiếu của cuộc bầu cử bắt đầu vào lúc 8h30 sáng 19/12 (giờ địa phương). Theo sắp xếp của chính quyền đặc khu, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 22h30 tối cùng ngày. Khoảng 630 điểm bỏ phiếu chung và tối đa 24 điểm bỏ phiếu chuyên dụng sẽ được mở tại Hong Kong cho 4,47 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ngoài ra, còn có các điểm bỏ phiếu thiết lập tại các cửa khẩu của Hong Kong dành cho cử tri vùng lãnh thổ này hiện đang ở Trung Quốc đại lục do dịch COVID-19.

Hong Kong tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7. (Ảnh: CCTV)

Theo Phụ lục II Luật Cơ bản Hong Kong đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) sửa đổi, Hội đồng Lập pháp Hong Kong mới sẽ gồm 90 thành viên được bầu ra từ 153 ứng cử viên, trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử bầu ra, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp.

Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban bầu cử đã tổ chức ngày 19/9, đặt nền tảng cho bầu cử Hội đồng Lập pháp ngày 19/12 và bầu cử Trưởng Đặc khu sẽ tổ chức vào ngày 27/3 năm sau.

Chính quyền Hong Kong khẳng định việc thực hiện hiệu quả cải cách hệ thống bầu cử mới hứa hẹn sẽ chọn ra được đội ngũ quản trị đặc khu đáp ứng các tiêu chuẩn “người yêu nước quản lý Hong Kong”, quán triệt chính xác toàn diện nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2022, với nhiệm kỳ 4 năm.