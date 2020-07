Hong Kong lần đầu truy tố người vi phạm luật an ninh quốc gia mới

Video: Tong Ying-kit lao xe vào nhóm cảnh sát chống bạo động Hong Kong hôm 1/7

Theo tài liệu tòa án Hong Kong hôm 3/7, Tong Ying-kit, 23 tuổi, bị truy tố với tội danh xúi giục ly khai và một tội danh khủng bố. Cảnh sát cho biết, Tong Ying-kit lao xe máy vào một nhóm cảnh sát đang dẹp người biểu tình phản đối luật an ninh ở Wan Chai hôm 1/7.

Video đăng tải bởi truyền hình địa phương cho thấy Tong Ying-kit điều khiển một chiếc xe máy phân phối lớn màu cam, gắn theo lá cờ có dòng chữ "Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta". Sau đó, Tong Ying-kit lao vào nhóm cảnh sát đang giải tán người biểu tình.

Cảnh sát Hong Kong cho hay 3 sĩ quan bị thương trong vụ tông xe.

Tong Ying-kit điều khiển xe máy phân phối lớn hôm 1/7. (Ảnh: Thewest.com.au)

Tong Ying-kit không xuất hiện tại phiên tòa, trong khi luật sư bảo vệ cho rằng anh này vẫn đang trong viện điều trị vết thương.

Theo cáo trạng, Tong Ying-kit "kích động người khác ly khai" và hành vi phạm tội của anh ta cấu thành tội danh khủng bố vì nhằm mục đích "gây sức ép" lên chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong cũng như "có ý định gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội".

Hôm 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký sắc lệnh ban hành luật an ninh Hong Kong, sau khi được Ủy ban thường vụ của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) nước này thông qua cùng ngày.

Luật an ninh Hong Kong gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong. Đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động ly khai, lật đổ nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài.