Hong Kong đề nghị các nước không chấp nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh

(VTC News) -

Reuters đưa tin, chính quyền Hong Kong đã gửi công văn thông báo cho khoảng 10 lãnh sự quán nước ngoài, đề nghị không coi hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) cấp cho người Hong Kong là giấy thông hành hợp lệ kể từ ngày 31/1.

Theo đó, công văn này đề nghị các nước chỉ sử dụng hộ chiếu do chính quyền Hong Kong cấp đối với các trường hợp xin visa chương trình nghỉ phép kết hợp làm việc ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực châu Á.

Hong Kong đề nghị các nước không chấp nhận hộ chiếu BNO do Anh cấp cho cư dân đặc khu này. (Ảnh: Bloomberg)

Chính quyền Anh đã cấp BNO cho nhiều người Hong Kong trước khi trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc năm 1997. Hiện có khoảng 3 triệu người vẫn còn giữ hoặc đủ điều kiện cấp lại BNO. Do đó, tại Hong Kong xuất hiện tình trạng có hai hộ chiếu cùng tồn tại song song, một là BNO do chính quyền Anh cấp và hộ chiếu mới do đặc khu hành chính Hong Kong cấp.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iatly, Phần Lan, Na Uy và New Zealand cho hay, các nước này vẫn công nhận hộ chiếu BNO để cấp thị thực. Trong khi đó một số nước khác đang xem xét.

Hồi tháng 1, tranh cãi liên quan tới BNO nổ ra sau khi Anh tuyên bố mở chương trình thị thực mới cho những người có hộ chiếu này muốn rời khỏi Hong Kong. Theo đó, những người giữ hộ chiếu BNO sẽ được phép đưa thêm người phụ thuộc sang Anh sinh sống và làm việc, qua đó giúp họ có thêm cơ hội để trở thành công dân Anh.

Anh đưa ra tuyên bố này sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh đối với Hong Kong vào năm ngoái. Động thái này dấy lên sự phản ứng gay gắt từ phương Tây.

Chính quyền Trung Quốc phản đối trước quyết định của Anh, tuyên bố không chấp nhận hộ chiếu BNO là loại giấy tờ đi lại hợp pháp hay thẻ căn cước từ ngày 31/1.