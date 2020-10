Hỏng gan vì chọn nhầm thuốc bổ gan

Dùng nhầm thuốc bổ gan “giết chết” gan nhanh hơn

Nhiều người thường có tâm lý “nôn nóng” tìm các loại thuốc bổ gan khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng như mụt nhọt, mề đay, ngứa ngáy, khó tiêu, khó ngủ… hay nghi ngờ mắc các bệnh lý về gan. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bổ gan “vô tội vạ” khi chưa được bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân và tình trạng bệnh gan (viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan…), chưa có chỉ định phác đồ phù hợp đã vội vàng dùng phải các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm chứng khoa học khiến gan dễ bị nhiễm độc nặng hơn.

Trên thực tế, thị trường thuốc giải độc gan, bổ gan rất đa dạng, được quảng cáo có những công dụng rất tốt cho gan, giảm nhanh triệu chứng bệnh gan từ các loại thuốc Đông y, Tây y, thuốc Nam khiến người tiêu dùng hoang mang. Việc sử dụng các loại thuốc bổ gan chưa được kiểm chứng hiệu quả một mặt không đem lại lợi ích điều trị bệnh, mặt khác làm che lấp các triệu chứng của bệnh, nhiễm các tạp chất và độc tố khiến gan “hứng đòn” nhiều hơn. Nguy hiểm hơn, lựa chọn sai thuốc bổ gan và sử dụng trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan…

Báo cáo của Mỹ và Thụy Điển cho thấy, 17% trường hợp suy gan cấp do tùy tiện dùng thuốc nói chung và hơn 900 sản phẩm thuốc, độc chất được ghi nhận gây tổn thương gan. Tiên lượng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân suy gan cấp do phản ứng thuốc là 60-80%. Trong đó, có thể có không ít thuốc “gắn mác” thuốc mát gan, giải độc, hạ men gan chưa được kiểm chứng an toàn.

Sử dụng thuốc bổ gan bừa bãi khiến gan dễ bị ngộ độc và bị hủy hoại nhanh hơn

Một số loại cây thuốc Đông y như nhân trần, atiso, cà gai leo, diệp hạ châu… dù không độc khi sản xuất nhưng nếu không biết cách bảo quản hoặc quá hạn sử dụng thuốc có thể gây hại cho gan. Một số người lại tin tưởng vào detox giúp thải độc gan. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, dùng các loại nước mát hay trà thanh nhiệt nếu có tác dụng cũng chỉ giúp mọi người có cảm giác mát dịu tạm thời, chứ không tác động đúng vào gan - cơ quan thực hiện quá trình giải độc chính của toàn cơ thể. Ngược lại, nếu lạm dụng nhiều sẽ khiến cơ thể bồn chồn, mệt mỏi, xanh xao, chán ăn…

Không muốn “tự tay” hủy hoại gan cần biết chính xác căn nguyên gây bệnh

Để giải độc gan, tăng cường sức khỏe cho gan cần xác định cơ chế bệnh sinh và tác động trúng đích vào nguyên nhân bằng giải pháp khoa học. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có rượu bia, thuốc lá, thực phẩm bẩn… là nguyên nhân khiến gan nhiễm độc và mắc các bệnh về gan nguy hiểm. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Gan còn có thể bị tổn thương do vi-rút, thuốc tây... Tại sao các chất này có thể gây hại cho gan?Gần đây, ứng dụng thành công của ngành công nghệ sinh học phân tử, các nhà khoa học đã phát hiện tế bào Kupffer nằm ở xoang gan, khi bị kích thích quá mức là tác nhân chính các bệnh lý về gan nguy hiểm. Nghiên cứu đăng trên Thư viện Y học quốc gia Mỹ chỉ rõ, tế bào Kupffer bị kích hoạt quá mức bởi các yếu tố độc hại từ vi khuẩn, virus, rượu, bia, thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường, thuốc điều trị… sẽ sản sinh ra các chất gây viêm như Interleukin, Leukotriene, TNF-α, TGF-β… làm tổn thương và hủy hoại tế bào gan. Tùy vào mức độ cũng như tính chất của các chất gây viêm này sẽ dẫn đến các bệnh lý gan như gan nhiễm mỡ, tăng men gan, viêm gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan.

Chọn thuốc bổ gan an toàn, hiệu quả theo giải pháp khoa học

Dựa trên cơ chế sinh bệnh của gan, y học hiện đại đưa ra giải pháp khoa học trong bảo vệ gan từ gốc đó là kiểm soát hoạt động của tế bào Kupffer, không để sản sinh ra nhiều chất gây viêm có hại cho gan. Gần đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện tinh chất Wasabia Japonica và S. Marianum thiên nhiên có khả năng khử độc và kiểm soát hiệu quả tế bào Kupffer.

Nhiều nghiên cứu chỉ rõ, bộ đôi tinh chất quý Wasabia và S. Marianum giúp làm giảm tính nhạy cảm của thụ thể TLR trên bề mặt Kupffer, ức chế sản sinh đến 50% các chất gây viêm Interleukin, TNF-α, TGF-β… trong vòng 24h, nhờ đó giảm tổn thương tế bào gan, ngăn chặn viêm và xơ hóa gan. Mặt khác, Wasabia và S. Marianum còn tăng cường đáng kể Nrf2 - loại protein đặc biệt có tác dụng kích hoạt hệ thống chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể lên đến 3 lần. Đồng thời, thúc đẩy quá trình khử độc tại gan, kiểm soát tế bào Kupffer, bảo vệ gan và tái tạo hiệu quả các tế bào gan bị hư hỏng, phòng tránh các bệnh về gan, giúp gan khỏe mạnh thực hiện tốt vai trò chuyển hóa, giải độc cho cơ thể.

Wasabia Japonica kích hoạt Nrf2 tăng gấp 3 lần giúp kiểm soát tế bào Kupffer, tăng cường giải độc, bảo vệ gan. (p<0.05)

* Nguồn: Environ Health Perspect (2011) 19:1117-1122(2011). doi:10.1289/ehp.1003123

Đại học Tsukuba, Tsukuba, Japan.

S. Marianum làm giảm sản xuất TNF-α và Interleukin và TGF-β nên giúp cải thiện quá trình viêm, tổn thương gan, phòng ngừa xơ gan hiệu quả

Hiện nay, bằng công nghệ tinh chiết riêng biệt, các chuyên gia đã chiết xuất thành công tinh chất của 2 loại thảo dược Wasabia và S. Marianum để cho ra đời viên uống bổ gan Hewel. Viên uống bổ gan Hewel là sản phẩm của công ty St.Paul Brands – Mỹ.

Như vậy, để chăm sóc và bảo vệ lá gan mỗi người cần nâng cao ý thức phòng tránh bệnh bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, chọn thực phẩm tươi sạch, hạn chế rượu bia, thuốc lá, không tự ý sử dụng thuốc bổ gan tùy tiện, thăm khám gan định kỳ. Đặc biệt, chủ động kiểm soát tế bào Kupffer bằng cách bổ sung 2 tinh chất quý là Wasabia và S. Marianum được xem là giải pháp đột phá trong công cuộc giải độc, chống độc và bảo vệ gan.