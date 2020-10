Honda Việt Nam trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân Yên Bái

Ngày 18 tháng 10 năm 2020, tại Quảng trường thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã diễn ra “Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) khu vực miền núi phía Bắc 2020” với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban ATGT tỉnh Yên Bái và Công ty Honda Việt Nam. Tại đây, Honda Việt Nam đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho Đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tỉnh Yên Bái.

Ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Yên Bái với sự có mặt của đồng chí Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Hoàng Quý Linh – Trưởng khối an Toàn - Công ty Honda Việt Nam cùng các đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và 14 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh và gần 3.000 đại biểu là Đoàn viên thanh niên, nhân dân tỉnh Yên Bái.

Chương trình được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc Thái khu vực miền núi phía Bắc.

Các đại biểu tham gia Ngày hội chụp ảnh lưu niệm.

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội là việc trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân trong tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” năm 2020 do Công ty Honda Việt Nam phát động cùng sự phối hợp triển khai của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Diễn ra từ năm 2015 và trở thành hoạt động thường niên, chiến dịch trao tặng mũ bảo hiểm Honda ngày càng khẳng định được tính thực tiễn và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm cho người dân cả nước, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Ông Hoàng Quý Linh - Trưởng khối An toàn Công ty HVN trao tặng biển tượng trưng 1.000 mũ bảo hiểm cho đại diện tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: “Trong 9 tháng đầu năm 2020 toàn quốc đã kéo giảm rất sâu cả 3 tiêu chí, cụ thể số vụ TNGT giảm 18,31% về số vụ, số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), giảm 20,9% số người bị thương. Trong kết quả chung đó chúng ta không thể không nói đến sự nỗ lực trong công tác bảo đảm TTATGT ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, tuy nhiên tình hình TNGT vẫn rất phức tạp.

Đặc biệt là trong thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến mô tô xe máy do thanh thiếu niên hoặc người dân tộc điều khiển, làm chết và bị thương nhiều người khiến dư luận bức xúc. Vì vậy chúng ta cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp từ đầu tư hạ tầng giao thông, siết chặt quản lý nhà nước, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT và đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông."

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trao mũ cho đồng bào dân tộc Yên Bái.

Cùng với hoạt động trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm, Ngày hội An toàn giao thông cũng triển khai chuỗi các hoạt động thiết thực như: Cuộc thi chủ đề về ATGT, trao tặng tài liệu tuyên truyền ATGT và quà hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và người thân tử nạn do tai nạn giao thông của tỉnh Yên Bái, hội thi kĩ năng lái xe an toàn.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm “Cùng Honda chắp cánh tương lai” năm 2020 được phát động vào tháng 6/2020, đến nay đã có gần 12.000 mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam phối hợp trao tặng cho các đối tượng là giáo viên, công an, Đoàn viên, học sinh, người dân, đồng bào dân tộc tại Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Đăk Lăk, Quảng Bình, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đồng Nai. Sau khi trao tặng 1.000 mũ cho người dân tỉnh Yên Bái, số lượng hơn 7.000 mũ bảo hiểm sẽ được Honda Việt Nam tiếp tục trao tặng tới người dân trong năm 2020.

Bên cạnh chương trình trao tặng thường niên 20.000 mũ bảo hiểm “Cùng Honda chắp cánh tương lai”, Honda Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chiến dịch Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một mang tên “Giữ trọn Ước mơ” từ năm học 2018 – 2019, thực hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tại nước ta lên 80% vào năm 2020. Qua 3 năm triển khai chương trình này, tổng số mũ trao tặng là gần 6 triệu chiếc. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc góp phần tạo dựng cuộc sống “tự do, an toàn và thoải mái” cho người dân trên cả nước.