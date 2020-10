Honda Việt Nam hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn

Ngày 11/10/2020, cơn bão Linfa đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa lũ kéo dài và sạt lở đất. Những ngày sau đó, khu vực miền Trung Việt Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng từ mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Cho đến nay, những thiên tai này đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống sinh hoạt của người dân và kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng cảm với những khó khăn hiện tại cũng như để có sự chuẩn bị kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 8 dự kiến tiếp tục đổ bộ vào miền Trung trong những ngày tới, Honda Việt Nam (HVN) mong muốn có những đóng góp kịp thời, chung tay cùng Chính phủ và đồng bào cả nước hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống sinh hoạt và đi lại sau lũ. Theo đó, Công ty Honda Việt Nam đã thực hiện ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị thiết yếu cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vào chiều tối ngày 22/10/2020, tại trụ sở của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã trực tiếp trao tặng 5 tỷ đồng, gồm có 3 tỷ tiền mặt và 2 tỷ máy móc hiện vật bao gồm 140 máy bơm nước Honda và 35 máy phát điện Honda. Ngoài ra, để hỗ trợ người dân sớm ổn định sau thiên tai, HVN sẽ phối hợp với các HEAD và các nhà phân phối Honda ô tô trên địa bàn chịu ảnh hưởng thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân trong sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện ô tô, xe máy hư hại do mưa lũ gây ra. Với khoản chi phí hỗ trợ này, HVN hi vọng sẽ phần nào nhanh chóng chia sẻ những khó khăn mà người dân khu vực miền Trung đang gặp phải.

Honda Việt Nam trực tiếp trao tặng 5 tỷ đồng tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham gia buổi trao tặng tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng/ Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, Ông Lê Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam cùng các cơ quan báo chí.

Với số tiền ủng hộ của Công ty Honda Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trao tặng trực tiếp tiền mặt cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Số lượng 140 máy bơm nước Honda và 35 máy phát điện Honda sẽ được trao tới các trường học và bệnh viện khu vực miền Trung để đảm bảo khả năng vận hành ứng cứu trong giai đoạn bão lũ và sau này.

Bên cạnh đó, với mục tiêu hỗ trợ kịp thời khách hàng của HVN tại khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, HVN sẽ phối hợp với các HEAD và nhà phân phối ô tô Honda tại một số tỉnh miền Trung thực hiện hỗ trợ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Theo đó, từ ngày 26/10/2020 đến 14/11/2020, HVN sẽ phối hợp với 40 HEAD tại 4 tỉnh thành gồm có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế để tiến hành các hoạt động như kiểm tra xe máy miễn phí, thay dầu máy miễn phí, thay dầu hộp số cho xe ga miễn phí hay giảm 50% chi phí thay bugi và lọc gió của xe máy HVN phân phối bị hư hại do mưa bão. Toàn bộ bảo hành và kiểm tra định kỳ miễn phí của xe máy ở khu vực chịu thiên tai nếu hết hạn trong thời gian chịu thiên tai vừa qua sẽ được công ty HVN kéo dài thời gian đến cuối tháng 11.

Khách hàng sử dụng sản phẩm xe ô tô Honda do HVN cung cấp nằm trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế và Quảng Nam cũng sẽ được tặng dầu miễn phí, giảm 50% chi phí thay bugi và lọc gió của ô tô (trường hợp các xe bị ngập nước) và kéo dài thời gian bảo hành cho sản phẩm (nếu xe đã hết hạn bảo hành trong thời gian 1 tuần nhà phân phối ô tô Honda tại 4 tỉnh trên phải đóng cửa do ảnh hưởng của thiên tai). HVN hi vọng sự phối kết hợp chặt chẽ và khẩn trương giữa HVN cùng hệ thống các HEAD và nhà phân phối ô tô Honda sẽ góp phần giảm thiểu khó khăn khách hàng đang gặp phải, cũng như sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, công đoàn Công ty Honda Việt Nam cùng tập thể nhân viên công ty cũng đã thực hiện khuyên góp ủng hộ nhằm kịp thời ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hẩu quả do mưa lũ gây ra.

Thông qua hỗ trợ này, Honda Việt Nam một lần nữa cho thấy sự có mặt kịp thời trong các hoạt động đóng góp cho xã hội cũng như hỗ trợ cộng đồng; từ đó góp phần tạo nên “Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái” nhằm nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người.