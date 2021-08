Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe ga cao cấp hoàn toàn mới SH350i

(VTC News) -

SH kể từ khi đến Việt Nam đã luôn là thương hiệu xe có được chỗ đứng đặc biệt trong tâm trí khách hàng. Honda không chỉ dừng lại ở những thành quả đã đạt được mà còn tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời thành viên mới thuộc dòng xe cao cấp nhất của hãng. SH350i hoàn toàn mới về diện mạo, sức mạnh và trang bị công nghệ, được tin tưởng sẽ tiếp tục củng cố danh hiệu “Ông hoàng xe tay ga” trong trái tim khách hàng Việt Nam.

Định hướng phát triển trên SH350i được các kỹ sư hướng đến là “sự tiến bộ trong hiệu suất lái và cải thiện tính thoải mái cùng sự tiện lợi trong việc di chuyển ở ngoài đô thị”, tạo nên một phương tiện tốc độ cao toàn diện. Mẫu xe mới thừa hưởng từ những thế hệ đầu tiên của dòng xe SH, đó là “sự an tâm” và “đáng tin cậy” trong vận hành, cao cấp trong thiết kế nay được kết hợp với hai yếu tố là “sự thoải mái” và “tiện lợi”, giúp cho việc cầm lái trở nên dễ dàng trong mọi tình huống từ di chuyển hàng ngày cho đến những hành trình dài khám phá vùng ngoại ô cuối tuần.

Thiết kế cao cấp nổi bật tính ứng dụng trong di chuyển ngoài đô thị

SH350i được định hình là một mẫu xe nội đô mang trong mình sức mạnh vượt trội nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt, thoải mái khi di chuyển và sự đặc trưng trong diện mạo nên ngoài việc thừa hưởng triết lý thiết kế hiện đại cao cấp quen thuộc của dòng xe SH, mẫu xe mới còn gây ấn tượng với hai yếu tố là “công nghệ hiện đại” và “vẻ bề thề”.

Cụm đèn hậu LED trang trí với đường mạ chrome tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe.

Mặt trước mẫu xe gây ấn tượng với chi tiết mạ chrome cao cấp cùng tạo khối góc cạnh, sắc nét gợi lên hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, đầy cuốn hút. Đèn pha LED thiết kế hoàn toàn mới, được đặt thấp dưới mặt nạ phía trên, có chi tiết ốp kim loại mạ chrome sáng gắn logo SH cùng đèn xi nhan đặt dọc hai bên. Trong khi đó, để tăng vẻ cá tính và sự bóng bẩy, đèn định vị được bố trí nằm phía trên thanh nẹp tay lái. Cụm đèn hậu LED trang trí với đường mạ chrome tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe.

Cụm đồng hồ LCD mới hiển thị tất cả các thông số, đèn báo về hoạt động của cả hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Điểm nhấn trên cụm đồng hồ còn đến từ chi tiết ốp kim loại mạ chrome hình chữ H, tạo sự đẳng cấp và độc đáo.

Mặc dù việc tăng dung tích động cơ thường đi kèm với việc tăng trọng lượng của mẫu xe nhưng với SH350i, trọng lượng được duy trì nhờ vào việc tối ưu hóa các chi tiết tạo khung, bánh xe và hệ thống treo, đảm bảo sự vận thành thoải mái ngay cả ở dải tốc độ cao. Một trong những điểm nhấn của diện mạo SH350i là bộ khung sườn được thiết kế mới với các chất liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đạt được sự yên tâm và thoải mái trong tư thế lái của khách hàng.

Hệ thống treo trước có phuộc ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết Oleo-Link gắn bên dưới động cơ để hỗ trợ cảm giác lái và hấp thụ va chạm. Lốp xe có kích thước 110/70-16 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau kết hợp với bộ vành 16 inch, tối ưu sự cân bằng, độ chắc chắn và sự linh hoạt khi di chuyển với tốc độ cao.

Diện mạo mẫu xe mới SH350i được nghiên cứu hướng toàn bộ các chi tiết thiết kế tới việc nâng cao tính ứng dụng cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc vùng ngoại ô, đem lại cho khách hàng sự lựa chọn dễ dàng và đáng tin cậy hơn để giữ vững vị trị dẫn dầu trong dòng xe SH nói riêng và toàn bộ dòng sản phẩm Honda nói chung.

Động cơ tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại

SH không chỉ là mẫu xe sở hữu khả năng vận hành ấn tượng xuyên suốt các phiên bản mà còn là một trong những mẫu xe tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 21,5kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 vòng/phút. Động cơ áp dụng hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm giảm ma sát như bộ tăng cam thủy lực, bơm giảm áp, xi lanh lệch, cò mổ con lăn và dây đai với cấu trúc mới. Bên cạnh đó là các công nghệ giúp làm tăng công suất động cơ như sử dụng đường kính xi-lanh 77,0 mm và hành trình piston 70,7 mm, tăng đường kính họng ga và đường kính van nạp, cổng nạp dốc hơn và cổng xả dạng thẳng, trục khuỷu có độ cứng cao nhưng khối lượng nhẹ, tối ưu hóa thời điểm đóng mở và độ mở của xu páp.

Mẫu xe sử dụng vòi phun dầu pít tông để làm mát như được sử dụng trên những mẫu xe hiệu suất cao khác như mẫu xe mô tô địa hình CRF450R (mẫu xe vốn được dành riêng cho những cuộc đua). Ngoài ra, xe cũng sử dụng cấu trúc trục cân bằng giúp giảm rung lắc không mong muốn do động cơ tạo ra. Động cơ của SH350i cũng được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn khí thải Euro4*. Tất cả đã giúp đem lại hiệu quả nhiên liệu cao, công suất động cơ vượt trội, vận hành êm ái và thân thiện hơn với môi trường, đưa người dùng đến với những trải nghiệm lái đẳng cấp hơn.

Phiên bản SH350i được cải thiện sức mạnh nhằm đáp ứng tối đa cho nhu cầu vận hành trơn tru ở tốc độ cao nhưng vẫn đem lại sự an tâm và thoải mái cho người dùng, được coi là một trong 3 yếu tố quan trọng tạo nên sự toàn diện cho danh hiệu “Ông hoàng xe tay ga”.

Tính năng hiện đại đề cao sự hữu ích cho người sử dụng

Honda luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi cho ra đời từng mẫu xe. Có được cảm giác yên tâm cùng sự tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc cầm lái của khách hàng được coi là thước đo thành công của từng mẫu xe Honda.

Với mẫu xe mới SH350i, HVN đã có được một bước đi dài về công nghệ khi trang bị: ABS hai kênh hoạt động ở cả bánh trước và bánh sau, giúp người lái an tâm hơn khi phanh gấp trong cả những trường hợp đường trơn trượt hay tốc độc cao; HSTC** giúp phát hiện ra bất kỳ sự sai khác nào về tốc độ giữa bánh trước và bánh sau khi xe di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt, từ đó tính toán được tỉ lệ trượt, kiểm soát được mô-men xoắn của động cơ, lấy lại độ bám đường cho bánh sau.

Hệ thống khóa thông minh - SMART Key với chức năng báo động hữu ích cho khách hàng; đèn xi nhan cảnh báo tự động bật khi phanh gấp; hộc đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB loại C tiện lợi, giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Chức năng kết nối bluetooth trên một mẫu xe máy đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android) được phát triển với các tính năng như thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe, đồng thời khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe: tình trạng vận hành, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lịch sử đỗ xe, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, thông tin các sản phẩm mới hoặc sự kiện của HVN, theo dõi tiêu hao nhiên liệu tùy chỉnh... cũng như đưa ra các lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích cho người sử dụng, nhằm khẳng định đẳng cấp và vị thế của thương hiệu SH trong phân khúc xe ga cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang lại trải nghiệm đẳng cấp như với một chiếc xe hơi; ngoài ra, xe còn được trang bị móc gập treo đồ tiện lợi và sàn để chân dạng phẳng rộng rãi.

Mẫu xe SH350i sẽ được giao đến tay khách hàng thông qua toàn bộ hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2021. SH350i được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm và 30.000 km. SH350i là mẫu xe đầu tiên HVN chuyển sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe từ dạng sách in sang dạng điện tử với mong muốn đẩy mạnh số hóa dịch vụ, tối ưu trải nghiệm của khách hàng, hướng tới góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu sử dụng vật liệu in ấn. Giá bán lẻ đề xuất của các phiên bản như sau: