(VTC News) -

Honda Ôtô Sài Gòn - Võ Văn Kiệt sẽ thực hiện chương trình hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn tại Trường lái Thành Đạt số E4/52 Quốc Lộ 1A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM từ 8h00 đến 12h00 ngày 19/11/2022.

Honda Ô tô Sài Gòn - Võ Văn Kiệt tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Nội dung chương trình hướng dẫn bao gồm ôn luyện lý thuyết và trải nghiệm thực hành. Đối với phần ôn luyện lý thuyết, buổi hướng dẫn sẽ trình bày các kiến thức lái xe an toàn cơ bản như: Tầm quan trọng của việc lái xe an toàn, hậu quả của việc lái xe không an toàn, kiến thức luật giao thông đường bộ..., giúp học viên nâng cao nhận thức phán đoán và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Với phần kỹ năng lái xe an toàn cơ bản, học viên sẽ nắm bắt các bài thực hành như: Tiến lùi hàng cọc tiêu thẳng, ghép xe song song, phanh phản xạ...

Các hướng dẫn viên sẽ giúp học viên thao tác các bài thực hành để đạt kết quả tốt nhất và đảm bảo an toàn tối đa.

Honda Ôtô Sài Gòn - Võ Văn Kiệt hy vọng chương trình đào tạo này sẽ giúp học viên nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Khi tham gia chương trình, học viên được phục vụ tiệc ngọt miễn phí, nhận quà lưu niệm và giấy chứng nhận đã qua đào tạo lái xe an toàn.