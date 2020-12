Honda City thế hệ thứ 5: Mạnh mẽ, cá tính

Honda City thế hệ thứ 5 được ra mắt khách hàng Việt Nam với thông điệp “Mạnh mẽ trải lối thành công”, đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới với mẫu xe này nhờ những giá trị nổi bật: “Thể thao cá tính – Tiện nghi hiện đại – Vận hành mạnh mẽ - An tâm cầm lái”. Honda City thế hệ mới được lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam với ba phiên bản: RS, L, G cùng 6 lựa chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L).

Honda City thế hệ mới sở hữu những thay đổi ấn tượng về thiết kế ngoại, nội thất cũng như những nâng cấp về tiện nghi, đồng thời mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi ngồi sau tay lái.

Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng phiên bản thể thao RS (Road Sailing) của Honda City. Là sự kết hợp của phong cách thể thao và sự tiện dụng hàng ngày của một mẫu xe gia đình, Honda City mới phiên bản RS đại diện cho tinh thần thể thao và không ngừng chinh phục thử thách của Honda, luôn hướng đến sự năng động, phóng khoáng trong sáng tạo nhưng vẫn theo đuổi đỉnh cao của sự hoàn mỹ, tinh tế.

Thể thao, cá tính

Tinh thần thể thao trong các thiết kế của Honda thể hiện rõ nét nhất ở vẻ ngoài. Bước sang thế hệ thứ 5, ngoại thất của Honda City mới được thiết kế với ý tưởng chủ đạo “Tạo sự khác biệt”.

Honda City thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553mm x 1.748mm x 1.467mm, với chiều rộng & dài tăng lên lần lượt là 54mm, 113mm, đồng thời trọng tâm xe được hạ thấp 10mm so với phiên bản trước đó, càng làm tôn lên kiểu dáng đậm chất thể thao vốn có của dòng xe Honda.

Phần đầu xe của Honda City mới tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế hình đôi cánh độc đáo của Honda tạo nên phong cách thể thao và sang trọng cho chiếc xe. Khi đèn bật, ánh sáng trên dải đèn tạo thành một đường sắc nét trên đôi cánh, mang đến vẻ ngoài thời thượng, cao cấp.

Đặc biệt, bản RS của Honda City mới càng nổi bật với mặt ca-lăng sơn đen cùng logo RS dập nổi đầy cá tính, cụm đèn trước Full LED hiện đại và cặp đèn sương mù LED.

Đường gân dập nổi khỏe khoắn, mạnh mẽ chạy dọc thân xe từ dải đèn trước tới đèn hậu phía sau xe là một điểm nhấn nổi bật trên City mới, tạo cảm giác xe dài, rộng và cao cấp hơn.

Honda City thế hệ thứ 5 được trang bị cụm đèn hậu LED lịch lãm với thiết kế góc cạnh, nhấn mạnh tạo hình thấp và rộng. Cản sau được thiết kế lại vững chãi hơn, tăng thêm vẻ đẹp trẻ trung và cá tính cho đuôi xe.

Với 6 màu sắc ngoại thất đa dạng, trong đó bao gồm 2 lựa chọn hoàn toàn mới: Đỏ cá tính và Xanh đậm cá tính (RS, L), Honda City thế hệ thứ 5 chắc hẳn sẽ khơi nguồn cảm hứng cho khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tiện nghi, hiện đại

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thể thao, cá tính, Honda City mới còn mang lại cho khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời với không gian rộng rãi, tinh tế cùng những trang bị hàng đầu phân khúc.

City mới có kích thước dài, rộng hơn, tạo ra một không gian rộng rãi nhất phân khúc, mang lại không gian thoải mái và tầm nhìn thoáng đãng hơn cho cả người lái và hành khách ngồi sau. Tầm nhìn của người lái cũng được cải thiện nhờ việc thay đổi vị trí gương chiếu hậu, giảm đi điểm mù tại cột A.

Bước vào bên trong Honda City mới, khách hàng sẽ nhanh chóng bị thuyết phục bởi thiết kế tinh tế, thân thiện với người dùng của khoang nội thất.

City mới tích hợp nhiều không gian chứa đồ cho hành khách như bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ ở hàng ghế trước (RS, L), hộc đựng chai nước (G), ngăn đựng tài liệu phía sau ghế lái và bệ tì tay tích hợp hộc đựng cốc ở hàng ghế sau (RS).

Honda City thế hệ thứ 5 sở hữu những nâng cấp vượt trội về tiện nghi: Màn hình giải trí trung tâm hiện đại hơn với kích thước tăng từ 6,8 đến 8 inch lớn nhất phân khúc, được bổ sung thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto; Hệ thống điều hòa có thể điều chỉnh dễ dàng bằng nút xoay và nút bấm “MAX COOL” cho phép đạt hiệu suất cao nhất một cách nhanh chóng.

Cửa gió điều hòa thêm thoáng mát cho hàng ghế sau (RS, L); Cổng sạc USB được tích hợp trên cửa gió điều hòa phía sau.

Chìa khóa thông minh giúp mở cửa xe tự động (RS, L), có chức năng khởi động xe từ xa đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Vận hành mạnh mẽ

Bên cạnh những giá trị nổi bật về thiết kế, tiện nghi và công nghệ, lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành.

Cả 3 phiên bản Honda City mới được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, sản sinh công suất cực đại 119Hp/6.600rpm và mômen xoắn cực đại 145Nm/4.300rpm cùng hộp số tự động vô cấp (CVT) ứng dụng công nghệ hiện đại, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu trong phân khúc, hứa hẹn cho người dùng trải nghiệm lái phấn khích, vốn là đặc điểm làm nên thương hiệu Honda Ôtô.

Đồng thời, hệ thống hỗ trợ vận hành với những tính năng như: Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (RS), Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode), Khởi động bằng nút bấm (RS, L),…sẽ giúp người lái thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn, tự tin làm chủ mọi hành trình.

Hơn nữa, bằng việc áp dụng vật liệu cách âm có độ dày linh hoạt và công nghệ phun bọt cách âm, Honda City mới có khả năng cách âm vượt trội, giúp giảm thiểu độ ồn từ mặt đường dội vào bên trong khoang xe, cho người lái và hành khách không gian yên tĩnh, thư thái.

An tâm cầm lái

Nhằm giảm bớt căng thẳng cho người điều khiển, đặc biệt khi tình hình giao thông ngày càng phức tạp, City mới được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến như hệ thống 6 túi khí (RS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi (RS, L),… Honda City thế hệ mới vinh dự được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á). Những tính năng an toàn này chắc chắn sẽ giúp chủ sở hữu Honda City mới luôn yên tâm cầm lái để chinh phục mọi cung đường.

Với những giá trị ưu việt, Honda City thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng khách hàng khám phá những niềm vui và trải nghiệm mới trên mỗi chuyến đi.

Đặc biệt, khách hàng có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn khả năng vận hành và khám phá những tính năng nổi bật của Honda City tại chuỗi sự kiện lái thử nằm trong khuôn khố Chiến dịch “Feel The Performance” do Honda Việt Nam phối hợp với hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda tổ chức hàng tháng trên toàn quốc.