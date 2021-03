Hỗn tạp dự án BĐS không pháp lý, Bình Phước dựng biển cảnh báo khắp nơi

(VTC News) -

Thời gian qua, do những thông tin liên quan tới quy hoạch khiến đất ở Bình Phước liên tục lên cơn sốt ảo. Những quả bong bóng BĐS này đang căng ra từng ngày, khiến chính quyền tỉnh phải trưng biển khắp nơi để cảnh báo người dân.

Ghi nhận thực tế của PV VTC News ngày 14/3, nhiều địa phương tại Bình Phước được chính quyền dựng biển cảnh báo. Đáng nói, kể cả những khu vực "khỉ ho cò gáy" là các cánh đồng trồng mì, trồng cao su cũng được san bằng để phân lô, bán nền.

Hỗn tạp dự án không pháp lý, chính quyền Bình Phước dựng biển cảnh báo khắp nơi. (Ảnh: Thy Huệ)

"Cảnh báo! Cần cảnh giác khi mua đất nền dự án trên địa bàn xã Nha Bích. Có thể liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn"; "UBND xã Minh Hưng thông báo: Hiện nay trên địa bàn xã chỉ có 2 dự án khu dân cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt... Ngoài ra trên địa bàn xã không còn các địa điểm khu dân cư nào khác. Hành vi tự mở đường và quảng cáo những dự án không có thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị nhân dân lưu ý!", nội dung trên các biển cảnh báo của chính quyền Bình Phước.

Cụ thể, tại dự án khu đô thị Phúc Hưng Golden (tên pháp lý là khu dân cư Đất Xanh) thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Dự án được UBND tỉnh Bình Phước duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Xây dựng phát triển địa ốc Đất Xanh Bình Phước theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 24/9/2019.

Thế nhưng, các biển hiệu quảng cáo tại dự án lại đề dự án do Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc An Thịnh Phát, Công ty TNHH BĐS Crown Land, Công ty CP Thương mại dịch vụ địa ốc Tâm Phát làm phân phối. Bên trong dự án, nhiều căn nhà được xây dựng đồ sộ, một số căn đã có người ở.

Dự án khu đô thị Phúc Hưng Golden tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. (Ảnh: Thy Huệ)

Theo một nhân viên môi giới của Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc An Thịnh Phát, hiện dự án đã bán gần hết nhiều phân khu, giá giao động từ 650 - 850 triệu đồng/nền, tuỳ vị trí.

"Giờ công ty sẽ nhận cọc thấp nhất là 50 triệu đồng, sau 7 ngày thì chị ra chủ đầu tư đóng hết và tầm tháng 7/2021 là nhận sổ. Nếu chị muốn xây dựng thì công ty cam kết lo giấy phép được", nhân viên này cho hay.

Trong khi đó, trả lời PV VTC News ngày 15/3, ông Võ Tất Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước cho biết, hiện những dự án đủ điều kiện huy động vốn trên địa bàn tỉnh đều được cập nhật liên tục trên website của Sở. Song, qua kiểm tra của PV, danh sách này không có tên dự án khu dân cư Đất Xanh.

Dự án được duyệt cho Công ty Đất Xanh Bình Phước làm chủ đầu tư nhưng biển quảng cáo lại đề Hoàng Cát Group làm chủ đầu tư. (Ảnh: Thy Huệ)

Tương tự, tại dự án khu dân cư Đào Gia Viên (tên pháp lý là khu dân cư Phước An) thuộc xã Phước An, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH địa ốc Hoa Đào làm chủ đầu tư, một bảng hiệu mở bán giai đoạn 2 khổ lớn được dựng chắc chắn.

Bên trong dự án, công trường đang thi công dở dang, không có bảng thông tin chi tiết dự án như luật định. Trong vai khách hàng, PV liên hệ với một nhân viên của Công ty TNHH địa ốc Hoa Đào, người này cho biết dự án chỉ còn vài nền.

"Hiện giá cho một nền là 550 triệu đồng, nền này có diện tích 180 m2 thổ cư. Hạ tầng bài bản, lại sát vách UBND xã, không lý do gì mà ngần ngại nữa chị", nhân viên này mời chào.

Trả lời PV, ông Cao Minh Công - Chủ tịch UBND xã Phước An khẳng định, dự án vẫn chưa được nghiệm thu hạ tầng. Trước đây, chủ đầu tư dự án từng xây dựng hố ga sai phép, sau đó đã bị Sở Xây dựng buộc khôi phục hiện trạng.

Dự án khu dân cư Đào Gia Viên chưa được nghiệm thu nhưng đã mở bán giai đoạn 2. (Ảnh: Thy Huệ)

Về vấn đề chủ đầu tư thực hiện mở bán giai đoạn 2 của dự án, ông Công cho biết sẽ kiểm tra và có các biện pháp chế tài nếu công ty làm trái luật.

"Dự án này đất công, đấu giá công khai, sau đó Công ty TNHH địa ốc Hoa Đào trúng đấu giá rồi xây dựng. Theo quy định thì dự án nghiệm thu xong hạ tầng mới đủ tiêu chuẩn để bán, hiện chúng tôi vẫn chưa tham gia nghiệm thu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra, nếu có việc huy động vốn trái phép thì sẽ có biện pháp xử lý", Chủ tịch UBND xã Phước An cho hay.