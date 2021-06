Hơn nửa tỷ đồng một quảng cáo 30s trận đấu của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2022

Hơn nửa tỷ đồng cho quảng cáo 30 giây

Cụ thể, giá khởi điểm mà đơn vị này chào bán cho 3 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam là 240 triệu đồng/TVC 10s và có thể lên tới 600 triệu đồng/TVC 30s, tùy thuộc vào khung phát sóng. Nếu đặt nhiều spot quảng cáo trong cả 3 trận đấu, giá trị có thể lên đến nhiều tỷ đồng. Đây là mức giá khiến nhiều nhãn hàng phải cân nhắc bởi không phải ai cũng có đủ tiềm lực chi trả.

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên giá quảng cáo các trận đấu của ĐT Việt Nam gây sốt, bởi trước đây chúng ta đã từng chứng kiến đơn giá tương tự, thậm chí lớn hơn nhiều tại AFF Cup 2018 hay SEA Games 2019. Từ sau “cú hích” tại Thường Châu năm 2018, bóng đá Việt Nam đã và đang trải qua một chu kỳ rực rỡ, từ góc độ thành tích lẫn sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là một trong những yếu tố khiến giá quảng cáo truyền hình của các trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam tăng mạnh như vậy.

Khi cơn khát tới đỉnh điểm

3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trở lại sau thời gian dài tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ được dõi theo hành trình của đội tuyển nước nhà. Tình yêu bóng đá của người Việt Nam là điều không cần bàn cãi, và 3 trận đấu tới đây như một “ly nước mát" xoa dịu đi "cơn khát" đội tuyển đã kéo dài suốt gần 2 năm qua.

Đặc biệt hơn, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng G với thành tích ấn tượng (3 thắng, 2 hòa). Với tinh thần chiến đấu đang lên cao, cùng tài cầm quân của HLV Park Hang-Seo, người hâm mộ có thể tin tưởng vào những kết quả thuận lợi tại 3 trận đấu cuối cùng để đặt chân vào vòng loại thứ 3 - thành tích mà đội tuyển Việt Nam chưa từng đạt được.

Theo công bố của đơn vị sở hữu bản quyền - Next Media, 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 của ĐT Việt Nam được phát sóng trên VTV5 và VTV6 - hai kênh truyền hình quảng bá phủ sóng toàn quốc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Đơn vị này mong muốn khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi đội tuyển một cách thuận tiện nhất.

Cao, nhưng sẽ vẫn đắt khách?

Trên hành trình chinh phục vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi các cổ động viên thông qua màn ảnh nhỏ. Quảng cáo trên truyền hình khi đó sẽ là cầu nối từ nhãn hàng tới hàng triệu khán giả. Hiệu quả truyền thông mà các đơn vị này nhận được có thể lớn hơn giá trị tiền bạc mà họ chi trả.

Cũng theo tiết lộ của Next Media, đã có nhiều nhãn hàng và đơn vị đánh giá cao cơ hội quảng bá sản phẩm tới khách hàng như VinFast, Mykolor, Sơn Spec,... Đáng chú ý, các trận đấu tại vòng loại thứ 2 diễn ra vào thời điểm các hàng đồ uống có cồn có nồng độ cồn dưới 5.5 độ được phép quảng cáo truyền hình (Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 44/2019/QH14). Đây là cơ sở để các nhãn hàng đồ uống mạnh tay vào quảng cáo bởi đây là các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn trong mùa hè.

Sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19, 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Hiện tại thầy trò Park Hang Seo vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới với hy vọng lập được đại công, đáp ứng niềm tin yêu của khán giả cả nước. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu với hại đại diện của Đông Nam Á: Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), trước khi kết thúc vòng loại thứ 2 bằng màn đụng độ với đội chủ nhà UAE (15/6).

Với mong muốn phủ sóng các trận đấu của ĐTQG Việt Nam thi đấu tại bảng G Vòng loại 2 World Cup 2022 đến với khán giả cả nước xem nội dung trên đa nền tảng, Đài THVN và Next Media quyết định hợp tác để phát sóng cả ba trận trên các kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV, ... Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media.

Hạ tầng trình chiếu công cộng, Next Media toàn quyền cấp phép cho các đơn vị, nhãn hàng phù hợp (căn cứ trên diễn biến thực tế của dịch COVID-19).