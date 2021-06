Hôn nhân viên mãn của Jang Dong Gun: Cưới được cô vợ giỏi kiếm tiền hơn cả chồng

Jang Dong Gun – Go So Young là cặp phim giả tình thật đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc. Họ phải lòng nhau khi đóng Gió thổi khúc tình yêu năm 1999. Truyền thông lúc ấy chỉ trích nam diễn viên phụ bạc Á hậu Hàn Quốc Yeom Jung Hwa để theo đuổi Go So Young. Cặp sao im lặng trước mọi điều tiếng và trở thành bạn thân nhiều năm sau đó.

Jang Dong Gun và Go So Young trong Gió thổi khúc tình yêu.

Năm 2007, họ công khai yêu rồi kết hôn năm 2010. Chi phí đám cưới của cặp sao lên đến một tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng), được đánh giá rình rang và xa hoa bậc nhất showbiz nước này.

Sau chín năm kết hôn, họ có hai con – con trai đầu học lớp ba, con gái đã đi mẫu giáo. Để toàn tâm chăm sóc gia đình, Go So Young hạn chế đóng phim. Dù đã bên nhau nhiều năm, cả hai vẫn tình tứ, thường xuyên hẹn hò như những cặp mới yêu.

Đám cưới xa hoa của cặp sao.

Theo Naver, vợ chồng họ sở hữu khối tài sản kếch xù, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, các cửa hàng và siêu thị cho thuê.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh vui chơi, du lịch và tận hưởng cuộc sống. Nhờ gu mặc sành điệu, cô trở thành khách mời quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris (Pháp), Milan (Italy) và New York (Mỹ). Nữ diễn viên còn có thương hiệu thời trang riêng, thu về hàng chục tỷ won mỗi năm. Theo nhiều nguồn tin, trong gia đình, Go So Young mới là đại gia chứ không phải Jang Dong Gun.

Cuộc sống sang chảnh của Go So Young.

Từ khi lập gia đình, anh ít nhận phim truyền hình, chủ yếu đóng điện ảnh. Anh muốn dành thời gian chứng kiến từng bước trưởng thành của con, đưa đón bé đi học. Vợ chồng cặp sao không tiết lộ ảnh con và đích thân đến từng tòa soạn để “nhờ vả” truyền thông làm mờ gương mặt các bé nếu tình cờ chụp được. Họ muốn con có tuổi thơ bình yên, không bị áp lực khi có cha mẹ nổi tiếng.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của tài tử Anh em nhà bác sĩ trên trang cá nhân của vợ.

Hai bé được đi học ở những trường tốt nhất ở khu nhà giàu Gangnam, học phí tầm 1.100 USD mỗi tháng (khoảng 26 triệu đồng). Go So Young chiều con, mua nhiều đồ chơi đắt đỏ, chủ yếu được nhập từ nước ngoài.

Người đẹp thích đi siêu thị, tự vào bếp nấu ăn cho ba bố con. Trên truyền hình, cô tiết lộ mê mẩn các chương trình về ẩm thực, dạy nấu ăn như Knowing Brothers, Hai ngày một đêm, Ngày ba bữa, Let’s eat dinner together… Đặc biệt chồng cũng xem cùng cô.

“Tôi thích ăn uống và khám phá những nhà hàng nổi tiếng. Chồng thường phàn nàn tôi xem quá nhiều chương trình ẩm thực, thế nhưng anh ấy còn thích chúng hơn cả tôi”, nữ diễn viên kể.