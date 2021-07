Hơn hai ngày lang thang của tử tù mắc COVID-19 và hành trình lần theo dấu vết

Liên quan đến vụ tử tù mắc COVID-19 Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) trốn khỏi trại giam Chí Hoà, bị bắt lại sau hơn hai ngày lẩn trốn, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đến nay đã làm rõ lời khai và xác định An không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn.

Tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn vẫn có tiền và điện thoại?

Ngoài việc làm rõ, xử lý An về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”, Công an TP.HCM đang xem xét xử lý về hành vi “làm lây lan dịch bệnh”, nếu xác định hậu quả nghiêm trọng.

Camera an ninh dọc đường ghi lại hình ảnh Nguyễn Kim An lang thang trên đường khi vừa bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà

Đến nay xác định, quá trình giam giữ tại Trại tạm giam Chí Hoà chờ thi hành án tử hình vì phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”, Nguyễn Kim An đã mắc COVID-19. Khi đưa qua cách ly ở bộ phận y tế, lợi dụng sơ hở của cán bộ canh gác, An đã bỏ trốn.

Thượng tá Hiếu cho hay, những ngày bỏ trốn, Hiếu lang thang khắp các quận ở TP.HCM như: quận 10, Tân Phú, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức…Hơn hai ngày vạ vật, ăn bờ ở bụi, An vẫn có tiền xài và có 1 điện thoại điện thoại cũ để sử dụng.

Đến nay khi bị bắt giữ, An khai, dọc đường có gặp người dân để xin nên được cho tiền và cả điện thoại.

Nguyễn Kim An bỏ trốn khi đang cách ly, điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế trong Trại tạm giam Chí Hoà

Được biết, khi đi bộ lang thang, An có xách theo một bịch đồ, mặc quần jean, áo thun, mang dép, đeo khẩu trang… và đi bộ khập khiễng do thương tích ở chân. Hễ thấy chốt kiểm dịch của các cơ quan chức năng, An lập tức né tránh, di chuyển đường khác.

Trong đêm 15/7, An đã gặp ông Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1965), là xe ôm, người giao hàng ở TP Thủ Đức nên đã nhờ ông chở đi tìm chỗ ngủ; sau đó xin về tá túc tại nhà ông. Vì biết ông Tuyên nghi ngại khi xem tin tức trên tivi về truy nã tử tù vừa trốn ngục nên tầm 1h rạng sáng 16/7, An lấy cớ bỏ đi, mục đích tìm đường về Bình Dương.

Tuy nhiên khi vừa bước ra cửa, An bị trinh sát phục kích bắt giữ tại Quốc lộ 1, đoạn đi qua phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức.

100 tin báo của người dân và cuộc phục kích bất ngờ

Khi An bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, chiều 15/7, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM phát đi thông báo truy nã. Sau đó không lâu, nhiều tờ báo và mạng xã hội đều đăng tải tin tức và hình ảnh của An.

Lúc này, Phòng Cảnh sát hình sự chính thức nhập cuộc phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, Công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiến hành truy bắt. Hàng trăm trinh sát của các đơn vị được huy động, lần theo dấu vết của đối tượng...

Công an TP.HCM đã nhận khoảng 100 tin báo của người dân về đối tượng Nguyễn Kim An

“Chúng tôi nhận cả 100 tin báo có giá trị của người dân cung cấp, cho rằng đã thấy, tiếp xúc với người có nhân dạng giống Nguyễn Kim An. Những tin rất giá trị cho việc khoanh vùng, xác định tung tích của An”, Thượng tá Hiếu cho hay.

Nhiều bệnh viện, khu cách ly cũng được các trinh sát rà soát kỹ lưỡng, đề phòng đối tượng An lọt vào đây lẩn trốn.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh đường phố ở nhiều địa bàn, trinh sát phòng PC02 cuối cùng đã khoanh vùng được khu vực An xuất hiện gần nhất. Dấu vết càng rõ khi trinh sát theo dấu được người xe ôm đưa đón An trước Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức rời đi và sau đó chở về nhà trọ của ông ở phường Hiệp Bình Phước.

Khi mục tiêu đã được xác định rõ, Thượng tá Trần Văn Hiếu trực tiếp dẫn hơn 10 trinh sát hình sự đi phục kích.

Tổ trinh sát của phòng Cảnh sát hinh sự khống chế Nguyễn Kim An lúc 1h rạng sáng 16/7 tại Quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức

Đến 1h sáng ngày 16/7, khi tổ trinh sát nghiên cứu đặc điểm khu nhà trọ để lên kế hoạch bắt giữ thì đúng lúc An từ biệt chủ nhà rời đi. Khi An đứng ở ven Quốc lộ 1, trinh sát hình sự với vai thường dân, xe ôm công nghệ đã tiếp cận bất ngờ quật ngã, bắt giữ.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các trinh sát đã phải mặc đồ bảo hộ y tế cho An, nhưng người này chống trả quyết liệt.

Do An đã mắc COVID-19 nên trong quá trình vây bắt, một số trinh sát được xem là tiếp xúc gần khi trực tiếp khống chế, vì vậy, ngay trong sáng 16/7, nhóm trinh sát này phải đi cách ly và xét nghiệm y tế theo quy định.