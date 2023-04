'Hòn đảo yêu tinh' - nơi lưu truyền thuyết về những quái vật rùng rợn ở Nhật Bản

Một hình vẽ yêu quái do Chubei Yagyu, nghệ sĩ địa phương tạo ra, trên tường của Bảo tàng Nghệ thuật Yêu quái, nơi có hơn 900 mô tả về các sinh vật kỳ bí. (Ảnh: James Whitlow Delano/ The New York Times)