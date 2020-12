Hỗn chiến ở trung tâm thương mại TP.HCM: Đại diện AEON Mall Tân Phú lên tiếng

Video: Công an nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến tại trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú

Liên quan đến vụ hỗn chiến tại trung tâm thương mại phía Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM), đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam xác nhận ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý Aeon Mall Tân Phú đã phối hợp với cơ quan công an nhằm nhanh chóng giải tán các cá nhân gây mất trật tự.

Đại diện Aeon Mall Tân Phú cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự việc. Cụ thể, cung cấp tường trình toàn bộ diễn biến sự việc cho cơ quan công an; cung cấp dữ liệu trích xuất camera vào thời điểm diễn ra sự việc cũng như các vật chứng cần thiết cho quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị công an quận, dân phòng trên địa bàn để tăng cường an ninh, đảm bảo sự an toàn, an tâm cho khách hàng, nhân viên, người dân địa phương".

Hiện trường vụ hỗn chiến ở trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sự việc không gây thương vong hay thiệt hại về người và tài sản. Các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú vẫn diễn ra bình thường trong ngày 7/12.

Khoảng 21h30 ngày 6/12, tại trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú Celadon xảy ra vụ hỗn chiến giữa nhân viên trung tâm thương mại và một nhóm người chưa xác định được danh tính.

Vụ hỗn chiến khiến hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem, nhiều người dùng điện thoại quay lại vụ việc. Tới khi công an nổ súng trấn áp nhóm người hiếu kỳ đứng xem mới giãn ra, bỏ chạy tán loạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do các bảo vệ của trung tâm thương mại AEON Mall Tân Phú ngăn nhóm bán hàng đa cấp tiếp cận khách hàng trong trung tâm thương mại dẫn đến hai bên xảy ra ẩu đả.