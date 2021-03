Hỗn chiến kèm tiếng súng nổ giữa trung tâm Cần Thơ

(VTC News) -

Tối 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra giữa trung tâm thành phố vào chiều cùng ngày.

Một trong những người bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm người từ TP.HCM đến Cần Thơ để đòi nợ. Sau đó, 2 băng nhóm xảy ra mâu thuẫn và hỗn chiến trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Lúc này, người dân trong khu vực nghe có âm thanh như tiếng nổ súng.

Tang vật nghi là súng quân dụng. (Ảnh CACC)

Tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế, bao vây, khống chế, bắt giữ 14 người liên quan.

Công an cũng thu giữ một khẩu súng (nghi là súng quân dụng), 1 ô tô 16 chỗ, 3 cây dao cùng nhiều tang vật liên quan.