Hỗn chiến bằng dao rựa, bom xăng tại Đắk Lắk: Khởi tố thêm 4 thanh niên

Theo đó, 4 nam thanh niên bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), Salem Niê Siêng (31 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập); Đoàn Huy Duy (19 tuổi, trú tại phường Tân Tiến) và Phan Thế Vỹ (22 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Nhóm thanh niên bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Sáng 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng khởi tố, bắt tạm giam 12 nghi can để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

12 người bị bắt giam gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi, cùng trú phường Tự An); Lê Long An (26 tuổi, trú phường Thống Nhất), Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi, cùng trú phường Tân Tiến); Nguyễn Văn Tý (24 tuổi, trú xã Hòa Khánh), Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi, cùng trú phường Thành Nhất) và Phan Thanh Tài (24 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Ngoài 16 người bị tạm giữ, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm 2 kẻ cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thái Phi Trung (29 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú tại xã Cư ÊBur, TP Buôn Ma Thuột). Tối 28/6, Khoa lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến trước nhà Trung để đánh nhau.

Tại đây, Trung cũng tập hợp khoảng 20 người sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả khiến 2 người bị thương nhẹ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai thủy tinh có chứa xăng.

Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, hiện 2 kẻ cầm đầu đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tập trung truy bắt để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Video: 2 nhóm côn đồ hỗn chiến trong đêm ở Đắk Lắk