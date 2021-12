Hơn 80% bệnh nhân COVID-19 trên 50 tuổi tử vong có bệnh lý nền

(VTC News) -

Thông tin trên được đưa ra ngày 23/12 tại hội thảo tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện tư nhân.

"Theo báo cáo sơ bộ, hơn 80% người trên 50 tuổi tử vong có bệnh nền kèm mắc COVID-19. Đa số các trường hợp diễn biến nặng liên quan đến bệnh lý ung thư, người cao tuổi, người suy giảm hệ thống miễn dịch, người khuyết tật... Trong giai đoạn không thể đóng cửa tất cả các bệnh viện, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện luôn chủ động và có những giải pháp kịp thời", PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nói tại hội thảo.

Theo ông Khuê, hiện cả nước bước vào giai đoạn chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ với quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Do đó, các bệnh viện tư nhân phải thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 và Công điện của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.

Mục tiêu mà các cơ sở khám chữa bệnh phải đạt là tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, phòng ngừa biến chủng Omicron. Các đơn vị cũng phải thực hiện giải pháp giảm bệnh nhân nặng và tử vong, tiếp tục tăng cường cải tiến chất lượng điều trị các bệnh thông thường như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, ung thư…

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, các bệnh viện tư nhân cần sẵn sàng cho "bệnh viện tách đôi", dự trù thuốc điều trị, ít nhất có 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo công tác hồi sức tích cực.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước có hơn 300 bệnh viện tư nhân tham gia tích cực công tác phòng chống dịch. Đây là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống y tế. Việc đào tạo, cập nhật chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tư nhân góp phần hướng đến mục tiêu giảm tử vong do COVID-19.