Hơn 80% cử tri Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 đồng ý sáp nhập, lập TP Thủ Đức

Sáng 4/10, tin từ quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 (TP.HCM) cho biết đã có kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc lập TP Thủ Đức.

Người dân quận Thủ Đức bỏ phiếu đóng góp ý kiến về đề án thành lập TP Thủ Đức. (Ảnh: Zing)

Về sáp nhập ba quận trên thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới:

Quận Thủ Đức có gần 197.000 cử tri có ý kiến thì có 97,89 % số người bỏ phiếu đồng ý, 0,78% cử tri không đồng ý.

Quận 2 có hơn 72.500 người đi bỏ phiếu thì 82% số cử tri đồng ý, 15% cử tri không đồng ý, 142 ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 142.000 người có ý kiến thì có 97,28% cử tri đồng ý, 2,29% cử tri không đồng ý và 152 ý kiến khác.

Về việc lấy tên đơn vi hành chính mới là thành phố Thủ Đức:

Quận Thủ Đức có 97,51 % số cử tri đồng ý, 1,15% cử tri không đồng ý và có 98 ý kiến khác.

Quận 2 có 76,85% số cử tri đồng ý, hơn 20% không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Quận 9 có 96,08% cử tri đồng ý, 3,19% không đồng ý và có 586 có ý kiến khác.

Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua HĐND các cấp ở địa phương trước khi trình UBND TP.HCM vào ngày 10/10 tới.

Trước đó, như VTC News đưa tin, sáng 3/10, người dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt đầu bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập TP Thủ Đức và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP.HCM.

Nội dung của phiếu lấy ý kiến sẽ có 2 phần gồm nội dung "sắp xếp Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới" và "đơn vị hành chính mới lấy tên TP Thủ Đức". Người nhận phiếu được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi nội dung trên.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP Thủ Đức, người dân Quận 2 còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới.

Theo phương án của UBND TP.HCM, phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm. Còn phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu của người dân, UBND 3 quận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lại UBND TP.HCM vào ngày 7/10.