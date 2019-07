Hơn 600 kg nhiễm dịch tả được cấp phiếu kiểm dịch, Ban Quản lý ATTP TP.HCM nói gì?

Ngày 18/7, Ban Quản lý ATTP TP.HCM có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh Long An đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về lô thịt hơn 600 kg nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi để tìm nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra cho thấy, số thực phẩm trên được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh vào ngày 30/6/2019 cho Bà Cao Thị Huyền (ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) với số lượng 500 kg thịt pha lóc.

Đối chiếu với hồ sơ cấp giấy lưu tại Đội Quản lý ATTP Bình Điền (TP.HCM) và hồ sơ lưu giữ tại sạp, Ban ATTP xác định lô hàng 500 kg thịt lợn của bà Cao Thị Huyền xuất phát tại sạp H1-148 do bà Thái Hồng Loan phụ trách kinh doanh. Đây là quầy sạp chuyên pha lóc thịt lợn lẻ (đùi nạc, vai), nguồn thịt mua từ các quầy sạp thịt lợn sỉ, lẻ trong chợ Bình Điền.

Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi của hộ gia đình bà Cẩm. (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi thú y)

Qua truy xuất nguồn gốc, thịt lợn tại sạp H1-148 nêu trên xuất phát từ 5 cơ sở giết mổ thuộc tỉnh Long An đều có giấy Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, do Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Long An cấp.

Công tác kiểm tra và cấp giấy Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh tại các Đội thuộc Ban ATTP đều tuân thủ và chấp hành đúng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

“Việc Ban ATTP cấp giấy Chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật đối với lô sản phẩm thịt lợn này căn cứ vào Đơn đăng ký kiểm dịch của Bà Thái Hồng Loan, Giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Long An cấp. Những giấy tờ này được lưu tại Đội Quản lý ATTP Bình Điền và được kiểm tra thực tế trước khi niêm phong phương tiện vận chuyển”, Ban Quản lý ATTP TP.HCM cho biết.

Nhật Linh