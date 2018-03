Hơn 600 ca nhập viện do ẩu đả, ngộ độc trong dịp Tết ở TP.HCM

(VTC News) - Trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất, TP.HCM tiếp nhận gần 300 ca nhập viện do ẩu đả, 300 ca nhập viện do ngộ độc.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 13/2 (28 Tết) đến ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết), các cơ sở y tế trên địa bàn TP đã tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu.

Trong đó, có gần 1.500 bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông, khoảng 300 trường hợp ẩu đả phải nhập viện điều trị.

Ngoài ra, các cơ sở y tế trên bàn TP.HCM cũng tiếp nhận và xử trí gần 300 trường hợp ngộ độc thức ăn, trong đó có 6 ca ngộ độc do rượu, bia; 4 ca ngộ độc thực phẩm, 252 ca do rối loạn tiêu hóa và hơn 1.600 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt.

Đáng chú ý, số tai nạn do pháo nổ phải nhập viện cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, với 9 trường hợp đến khám, cấp cứu.

Trong kì nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 này, TP.HCM cũng đã đón chào 1.714 em bé chào đời.

