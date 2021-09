Hơn 5 triệu liều vaccine COVID-19 được VNVC bàn giao cho Bộ Y tế trong 4 tuần

(VTC News) -

Trưa nay, Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế. Các lô vaccine này thuộc hợp đồng của Hệ thống tiêm chủng VNVC đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca từ cuối năm 2020.

Đến nay, hợp đồng lịch sử này của VNVC đã mang về gần 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho hàng chục triệu người dân, đóng góp to lớn vào công cuộc chống đại dịch COVID-19 của nước ta.

VNVC là đơn vị đầu tiên đặt mua vaccine COVID-19 thành công và mang vaccine về Việt Nam sớm nhất với số lượng vaccine nhiều nhất, cho đến thời điểm này.

Để mang được số vaccine quý giá này về cho đất nước, từ tháng 11/2020, hệ thống tiêm chủng VNVC mạo hiểm đặt cọc số tiền 30 triệu đô la Mỹ (tương đương gần 700 tỷ đồng) để đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 với AstraZeneca, ngay khi vaccine còn trong quá trình thử nghiệm.

Tháng 2/2021, trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, những liều vaccine đầu tiên về Việt Nam đã được VNVC trao cho Bộ Y tế kịp thời triển khai tiêm cho tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, toàn bộ 30 triệu liều vaccine của Hợp đồng lịch sử này cũng được VNVC chấp thuận bàn giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế để bổ sung quỹ vaccine triển khai tiêm chủng miễn phí cho nhân dân.

VNVC sẵn sàng tự chi trả toàn bộ chi phí đầu tư rủi ro, chi phí phát sinh cho quá trình vận chuyển, bảo quản vaccine… ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Với năng lực vững mạnh đã được khẳng định về hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dịch vụ cao cấp, nhận được sự tin tưởng của hàng triệu gia đình và những thành tích đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, VNVC đã được Thủ tướng trao bằng khen trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Không chỉ là đơn vị tiên phong đàm phán và nhập khẩu thành công vaccine COVID-19 về cho đất nước, với thế mạnh là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine hàng đầu thế giới, VNVC tiếp tục tiến tới đàm phán và nhập khẩu thêm nhiều loại vaccine COVID-19 chất lượng cao mang về cho Việt Nam trong thời gian.

VNVC còn tích cực tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại nhiều địa phương. Hàng trăm cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của VNVC đã thực hiện hàng trăm ngàn mũi tiêm vaccine COVID-19 an toàn cho người dân ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…

Sự phối hợp của VNVC trong công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các địa phương được đánh giá rất cao, đã góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vaccine, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh vaccine COVID-19, Hệ thống tiêm chủng VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine hàng đầu Việt Nam về chất lượng, an toàn, giá thành hợp lý và dịch vụ cao cấp. VNVC không ngừng mở rộng quy mô, đã đưa vào hoạt động gần 60 trung tâm trên toàn quốc, với diện tích mỗi trung tâm rộng hàng ngàn mét vuông, được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Đặc biệt, VNVC trang bị hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) chất lượng hàng đầu, hệ thống xe lạnh vận chuyển vaccine chuyên dụng… Với 60 kho lạnh đạt chuẩn GSP (bảo quản các vaccine ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C) và 3 kho lạnh âm sâu tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng (bảo quản các vaccine ở nhiệt độ âm sâu từ -40 đến -86 độ C), tổng công suất bảo quản vaccine của VNVC lên đến hơn 180 triệu liều tại cùng một thời điểm.

Điểm sáng nổi bật của VNVC chính là sự đảm bảo ở mức cao nhất quy trình an toàn tiêm chủng. Hơn 5.000 bác sĩ và điều dưỡng của VNVC đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được cập nhật liên tục kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng, phương pháp tiêm không đau, xử trí phản ứng sau tiêm…, sẵn sàng đáp ứng dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao tại các trung tâm và các chiến dịch tiêm chủng lưu động.

Tất cả trung tâm VNVC đều trang bị phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ các trang thiết bị đạt chuẩn. 100% khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm hoàn toàn miễn phí, được chỉ định tiêm chủng chính xác và theo dõi sau tiêm tại điểm, hỗ trợ theo dõi sau tiêm tại nhà qua tổng đài, fanpage của VNVC.

Bên cạnh đó, VNVC liên tục nâng cấp các tiện ích, đầu tư lớn cho hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Tổng đài VNVC nhắc lịch tiêm hoàn toàn miễn phí, lưu giữ lịch sử tiêm chủng trọn đời... Hệ thống đã lên kế hoạch đăng ký tiêm chủng online, hẹn giờ tiêm theo yêu cầu…

Đặc biệt, VNVC thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các nền tảng website, fanpage, kênh youtube... với sự tham gia của các bác sĩ uy tín, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế dự phòng, mang đến nhiều kiến thức khoa học về vaccine và tiêm chủng, cách thức chăm sóc sức khỏe hiệu quả và thiết thực cho cộng đồng, nhất là trong mùa dịch COVID-19.

Sắp tới, VNVC tiếp tục mở rộng hệ thống đến nhiều tỉnh thành hơn nữa, để trẻ em và người lớn khắp mọi miền đất nước đều được tiêm chủng đủ liều, đúng lịch những loại vaccine thế hệ mới nhất với giá thành bình ổn, nhiều chính sách hỗ trợ cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp.

Lộ trình VNVC đưa vaccine COVID-19 về Việt Nam

Tháng 11/2020: VNVC ký hợp đồng mua vaccine COVID-19 của AstraZeneca, đặt cọc trước 30 triệu đô la để mua trước 30 triệu liều vaccine này.

01/02/2021: Việt Nam chính thức phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 AstraZeneca cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

24/02/2021: Lô vaccine COVID-19 đầu tiên 117.600 liều trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC về đến Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận loại vaccine này. Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty AstraZeneca Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất đón lô vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam.

08/03/2021: VNVC vinh dự và tự hào khi được cùng thực hiện những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho các cán bộ chống dịch, nhân viên y tế ở các điểm nóng dịch bệnh tại Việt Nam.

Những liều vaccine đầu tiên đã được tiêm cho các đối tượng ưu tiên tại các điểm nóng về dịch bệnh, các cơ sở điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 bao gồm Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM). Đây là bước ngoặt quan trọng trong trận chiến chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam khi đã có một trong những vũ khí chống dịch đặc hiệu.

25/05/2021: Lô vaccine thứ 2 gồm 287.600 liều về đến Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bùng phát diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa nguồn lây, đa biến chủng và nhiều ổ dịch lan rộng ở 30 tỉnh/thành phố, nhu cầu tiêm chủng vaccine của người dân rất lớn.

Số vaccine này là những vũ khí đắc lực cho Chính phủ, Bộ Y tế và toàn dân trong công tác phòng chống dịch. Việc VNVC đưa thêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng đặc biệt phù hợp với chỉ đạo mới đây của Thủ tướng việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận và đặt mua vắc xin phòng chống COVID-19.

19/06/2021, được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, Thủ tướng ban hành quyết định số 61/NQ-CP về việc đồng ý mua lại phi lợi nhuận toàn bộ Hợp đồng 30 triệu liều vaccine của VNVC đã đặt mua từ AstraZeneca.

01/06/2021: VNVC được Thủ tướng tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Chính phủ dành cho những nỗ lực vượt trội, đóng góp to lớn và đặc biệt kịp thời của VNVC suốt những năm qua trong việc triển khai tiêm chủng vaccine cho nhân dân, nhất là trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Từ tháng 7 đến tháng 09/2021, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, liên tiếp mỗi tháng, VNVC chuyển giao hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho Bộ Y tế. Cụ thể, trong tháng 07 là 3.389.800 liều, tháng 08 là 5.797.360 và từ đầu tháng 09 đến nay là 5.081.600 liều. Toàn bộ số vaccine được VNVC khẩn trương bàn giao cho Bộ Y tế để kịp thời chuyển đến các địa phương, tăng độ bao phủ tiêm chủng vaccine, giảm số ca mắc và tử vong.

Đồng thời, VNVC tích cực tham gia vào công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các địa phương. Hàng trăm cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của VNVC đã thực hiện trăm ngàn mũi tiêm vaccine COVID-19 an toàn cho người dân ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…, góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vaccine, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.