Hơn 4.800 tỷ đồng xây cầu Phước An, nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải. Đây là cây cầu nối tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thống nhất về nguyên tắc với phương án lựa chọn vị trí xây dựng cầu Phước An theo đề xuất của hai tỉnh.

Cụ thể, chọn phương án tim cầu cách mép cảng Phước An (Đồng Nai) khoảng 150m về phía thượng lưu so với ranh đất cảng Phước An. Song, trong quá trình hoàn chỉnh dự án cần nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo giao thông thủy trên sông Thị Vải và các nhánh sông kết nối tại vị trí cầu Phước An.

Phối cảnh Dự án Cầu Phước An nối Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, dự án cầu Phước An là dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (với chiều dài là 21,3km từ cảng Cái Mép Hạ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới cảng Phước An. Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,4km).

Dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực (cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Qua đó, kết nối toàn bộ Nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, TP.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận vị trí xây dựng cầu Phước An nêu trên, có văn bản thống nhất và gửi Bộ GTVT xem xét.

Ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng bằng vốn Trung ương (2.000 tỷ đồng) và địa phương (2.879 tỷ đồng).

Dự án có tổng chiều dài hơn 3,7km, trong đó cầu Phước An dài 3,4km. Khi hoàn thành dự án nối thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với quy mô 6 làn xe, tàu 3.000 tấn có thể chạy phía dưới.