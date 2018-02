Hơn 4.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm

(VTC News) - Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm (từ 16/12/2017 đến 15/2/2018), toàn quốc xảy ra 3.345 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.506 người, bị thương 2.517 người.

So với 2 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 120 vụ (giảm 3,46%), số người chết giảm 64 người (giảm 4,08%), số người bị thương giảm 143 người (giảm 5,38%).

Theo thống kê của Cục CSGT, tính riêng trong tháng 2 vừa qua, toàn quốc xảy ra 1.452 vụ, làm chết 697 người, bị thương 1.031 người (giảm 311 vụ, 129 người chết, 451 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017).

Trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông (chưa bao gồm 78 vụ va chạm giao thông) làm chết 195 người, bị thương 199 người.

Hiện trường vụ hai ô tô tông nhau ở Sóc Trăng, khiến hơn 10 người nhập viện ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết do tai nạn giao thông so với 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017, trong đó 29 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng, trong đó 19 tỉnh tăng trên 20%.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 3/2018, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Công điện số 240 của Thủ tướng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong đó, tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Video: Ô tô vượt ẩu, suýt tông trực diện xe khách

QUỲNH HẢI