Hơn 40 cảnh sát khống chế, bắt giữ nhóm 'cát tặc' trên sông Hồng

Ngày 30/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sáng 29/9, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thuỷ (Cục CSGT) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an TP Hà Nội, Công an Phú Thọ phát hiện, bắt giữ 15 tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo Cục CSGT, 7h hôm qua, 41 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị trên ra quân kiểm tra, khống chế và bắt giữ nhóm người của Công ty TNHH CL (tỉnh Phú Thọ) do ông Trịnh T.H làm Giám đốc có dấu hiệu hoạt động khai thác cát trái phép.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm người này lợi dụng việc được cấp phép mỏ lòng sông để khai thác ngoài vị trí mỏ trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Bạch Hạc (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và xã Tản Hồng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Hơn 40 cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ nhóm 'cát tặc'. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng bắt giữ 2 tàu cuốc, 2 tàu sang mạn, 4 tàu hút, 4 tàu chở, 3 tàu hút đang bơm cát lên bãi của dự án Nhà máy gạch của Doanh nghiệp tư nhân TĐ ở phường Bạch Hạc, cùng 46 thuyền viên, người liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định sơ bộ số lượng cát trên bãi khoảng hơn 500.000 m3.

Lực lượng chức năng xác định đa số các tàu khai thác đều nằm ngoài phạm vi mỏ. Nhiều tàu vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa như không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Hiện Cục CSGT đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ việc.