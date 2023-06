Hơn 4.500 người phạm tội về kinh tế, tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2023

(VTC News) -

Ngày 26/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2023, công an các đơn vị, địa phương chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu, mang tính “điển hình”; tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội sau dịch bệnh COVID-19...

Công an các đơn vị đã điều tra, làm rõ gần 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện gần 3.000 vụ, hơn 4.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an).

Các đơn vị công an thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới.

Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ, hơn 23.000 đối tượng, thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 2 tấn và 1 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 200kg cần sa.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an).

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an quyết liệt tham mưu, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề là nguyên nhân dẫn đến tình hình tai nạn giao thông phức tạp (nồng độ cồn, ma túy, quá tải, cơi nới thành thùng xe, vi phạm tốc độ).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022…

Các đơn vị công an trực tiếp tổ chức tham gia chữa cháy và hướng dẫn lực lượng tại chỗ dập tắt 881 vụ, cứu nạn, cứu hộ 417 vụ, cứu được 566 người bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Minh Tuệ