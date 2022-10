Hơn 300 nhà dân ở Quảng Bình ngập trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt

(VTC News) -

Ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đợt mưa lớn vừa qua khiến hơn 300 nhà dân ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị ngập.

Trong đó, huyện Lệ Thủy có gần 260 nhà bị ngập khoảng 0,5 - 1m. Những nhà bị ngập tập trung ở các xã: Lộc Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Mai Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy…

Tại huyện Quảng Ninh, 45 nhà ngập dưới 0,3m và tập trung ở xã Tân Ninh, Hiền Ninh.

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 9C bị sạt lở tại Km 29 (chiều dài 30m, khối lượng khoảng trên 10 m3 đất đá) và Km 30 + 480, Km 32 +200 bị sạt mái taluy dương (khối lượng đất đá hàng nghìn m3), người và phương tiện không qua lại được.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Quảng Bình bị chia cắt.

Theo Đồn Biên phòng Làng Mô, tại khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, nước đang rút chậm, đường vào các bản Ploang, Zin zin, Dốc Mây của xã Trường Sơn vẫn đang bị ngập lụt.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh do lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Đến nay, địa phương này đã sơ tán 8 hộ/45 khẩu ở 2 xã Kim Thủy, Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy đến nơi tránh trú an toàn.

Những ngày qua, các tỉnh thành miền Trung xảy ra mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều địa phương. Lượng mưa tính từ 20h ngày 15/10 đến 8h ngày 16/10 có nơi trên 150mm như: Lệ Thủy (Quảng Bình) 261.6mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 191.6mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 159.2mm,…

Ngày 16/10, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 16/10, mưa lớn có xu hướng giảm nhanh ở những khu vực trên.