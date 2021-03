Hơn 300 người ở Bình Định bị ngộ độc nghi do nguồn nước

Ngày 20/3, ông Huỳnh Bá Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cho biết từ ngày 17/3 đến nay, trên địa bàn có hơn 300 học sinh, người dân 2 xã Bình Tường và Vĩnh An bị ngộ độc, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu.

Trong đó, 9 người bị ngộ độc nặng được người nhà đưa đến nhập viện điều trị tại TTYT huyện Tây Sơn. Hiện sức khỏe những bệnh nhân này ổn định.

Bể xử lý nước của Nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An.

TTYT huyện Tây Sơn đã có văn bản báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định và thực hiện giám sát điều tra các trường hợp ngộ độc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hơn 300 học sinh, người dân bị ngộ độc nghi là do nguồn nước của Nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An (huyện Tây Sơn) cung cấp. Bởi tất cả các trường hợp ngộ độc đều sử dụng nguồn nước này. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước của nhà máy này kiểm tra, đang chờ kết quả.

Nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An đưa vào hoạt động từ năm 2009, công suất 2.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 3.300 người dân ở 2 xã Bình Tường và Vĩnh An. Nguồn nước lấy trực tiếp từ nguồn nước mặt qua hệ thống lọc thô trên thượng nguồn suối Nước Gộp, xã Vĩnh An dẫn về khu xử lý nước qua hệ thống lọc, khử trùng vào bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.