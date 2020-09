Hơn 300 du khách tức tốc rời đảo Lý Sơn trước giờ bão số 5 đổ bộ

Ngày 17/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc với nội dung nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, trong đó có tuyến vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Hàng trăm du khách tức tốc rời đảo Lý Sơn để vào đất liền.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn cho biết, sáng cùng ngày, Ban Quản lý cảng Lý Sơn bố trí 2 chuyến tàu để vận chuyển hơn 300 du khách rời đảo Lý Sơn.

Ngoài ra, đơn vị này cũng điều 2 chuyến tàu đưa khoảng 150 hành khách (chủ yếu là người dân trên đảo) từ đất liền về lại Lý Sơn.

Theo ghi nhận của PV, tất cả hành khách đều phải khai báo y tế mới mua được vé tàu về đảo, đồng thời phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Từ sáng nay, huyện đảo Lý Sơn bắt đầu xuất hiện mưa to. Toàn huyện có 638 phương tiện tàu cá, tàu vận tải, tàu khách, cano… (trong đó có 488 phương tiện neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền An Hải và trên 150 phương tiện đang neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền An Vĩnh). 26 tàu thuyền/300 lao động đang hoạt động trên biển.