Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

(VTC News) -

Sáng 28/2, lễ giao, nhận quân năm 2021 tại các địa phương trong tỉnh Nghệ An diễn ra trang trọng đúng theo nghi thức quân đội.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước khi giao nhận quân, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ.

Các tân binh được các đoàn thể tặng hoa trước giờ lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.350 công dân nhập ngũ, trong đó vào quân đội 3.104 người, tham gia nghĩa vụ công an có 246 công dân.

Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ 3.505 công dân, trong đó nhập ngũ vào Quân đội 3.259 công dân (chính thức 3.104 công dân, dự phòng 155 công dân) và 246 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số các công dân nhập ngũ có 7 đảng viên và 752 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Giây phút lưu luyến trước lúc chia tay.

Năm nay, các địa phương có nhiều giải pháp trong sơ, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như: khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy; trang bị máy đo mắt, đo huyết áp phục vụ khám tuyển; ban hành quy chế gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tuyển quân.

Hàng ngàn người thân, bạn bè của các tân binh đến tiễn các em tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh đều bày tỏ vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng thời hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống quê hương. Họ cũng hứa phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.