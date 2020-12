Hơn 22.200 học sinh nghỉ học tránh rét

Giáo viên luôn chăm sóc cho giấc ngủ của học sinh đặc biệt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 18/12, theo thông tin từ sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, do nền nhiệt độ của tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, nhiều trường học trong tỉnh đã báo cáo Sở cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

102 trường mầm non và 3 trường tiểu học với tổng số hơn 22.200 học sinh trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học.

Huyện biên giới Lộc Bình là địa phương có số trường cho học sinh nghỉ học nhiều nhất, với 22 trường mầm non và 2 trường tiểu học.

Đối với khối trung học phổ thông và Cao đẳng Sư phạm, hiện chưa đơn vị nào cho học sinh nghỉ rét, tuy nhiên, trong sáng 18/12 rải rác ở các trường đã có 159 học sinh nghỉ học. Khối Giáo dục thường xuyên là 25 học sinh nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn có công văn chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên về công tác phòng, tránh rét cho học sinh.

Sở yêu cầu các đơn vị giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, diễn biến thời tiết ở từng vùng, từng buổi học để xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đối với cấp học mầm non, tiểu học, dưới 7 độ C đối với cấp trung học cơ sở và dưới 6 độ C đối với cấp còn lại.

Các trường cần thông báo sớm tới phụ huynh học sinh để quản lý và đảm báo sức khỏe cho các em trong thời gian nghỉ.

Đồng thời, các trường chủ động che chắn, gia cố hệ thống cửa chắn gió, đảm bảo đủ thuốc men phòng bị việc sơ cứu học sinh khi bị cảm lạnh, ho sốt...

Ngoài ra, các trường có thể chủ động lùi tiết học và điều chỉnh lịch học nếu thời tiết quá lạnh; không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời; đảm bảo chăn ấm, nước uống nóng, tăng khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh nội trú và bán trú...

Để đảm bảo thời gian năm học và chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh và yêu cầu các trường sau khi nghỉ rét phải bố trí cho học sinh học bù hợp lý. Các hoạt động hành chính của nhà trường vẫn diễn ra bình thường./.